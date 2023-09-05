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Devamsızlıktan kalma var mı, devamsızlık hakkı kaç gün?

‘Devamsızlıktan kalma var mı, devamsızlık hakkı kaç gün?’ sorularının cevabı yeni eğitim-öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala binlerce öğrenci tarafından araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitim gündemine ilişkin soruları yanıtladı ve değerlendirmelerde bulundu. Bakan, Tekin devamlılık ve sınıf tekrarı konusunda açıklamalarda bulundu. Peki, devamsızlıktan kalma var mı, devamsızlık hakkı kaç gün? İşte sorunun cevabı.

11:56 . 5/09/2023 Salı
Yeni Şafak
Devamsızlıktan kalma var mı?

Devamsızlıktan kalma var mı?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yaklaşan yeni eğitim - öğretim yılına ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Bakan Tekin, devamlılık ve sınıf tekrarı konusunda ısrarcı olduklarını söyledi. Peki, devamsızlıktan kalma varmı? İşte detaylar.

DEVAMSIZLIKTAN KALMA VARMI, DEVAMSIZLIK HAKKI KAÇ GÜN?

Devamlılık ve sınıf tekrarı konusunda ısrarcı olduklarını söyleyen Bakan Tekin, ‘’Aynı şekilde devamsızlıkla ilgili ben buradan bir kez daha söyleyeyim, bu konuda önümüzdeki eğitim öğretim yılı sonunda çocuklarımız af ya da benzeri beklenti içerisinde olmasınlar. Devamsızlık ve sınıf tekrarı konusunda çok ciddiyiz. Şimdiden arkadaşlarımızı uyarmış olalım, sonra bir problemle karşılaşmamak adına’’ ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni dönemde liselerde sınıf tekrarının yeniden uygulanacağını açıkladı. Bakan Tekin'in 'Devamsızlık ve sınıf tekrarı konusunda çok ciddiyiz.' açıklamalarının ardından lise devamsızlık hakkı ile iligili araştırmalar hızlandı. Buna göre lisede devamsızlık hakkı, özürsüz devamsızlık hakkı 10 gündür. Özürlü (raporlu) devamsızlık hakkı ise 20 gün olmaktadır. Toplamda 30 günlük bir devamsızlık hakkı tanınır.

"Öğrenciler de öğretmenler de derse telefonla giremeyecek"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AA Editör Masası’nda eğitim gündemine ilişkin soruları yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu.

Tekin, öğrencilerin cep telefonlarını derse girmeden teslim edeceklerini, öğretmenlerin de kötü örnek olmamaları adına sınıfa telefonla girmeyeceğini bildirdi.

Bakan Tekin’e zorunlu bağış konusu da soruldu. “Böyle bir usul asla yok, ne kayıt ücreti ne bağış zorunluluğu var.” yanıtı veren Tekin, “Bu konuda velileri zorlayanları hem hukuk hem de sözlü olarak uyarıyoruz.” şeklinde konuştu.

Servis ve yemek ücretleri

Bakan Tekin, "Özel okullarla yaptığımız istişarelerde servis ve yemek ücretlerinde kamuoyunu rahatsız edecek artışlar yapmamalarının garantisini aldık" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın geçen hafta yayımladığı bir genelge ile obeziteyi gündemine aldığını söyleyen Bakan Tekin, “Bu önümüzdeki dönemin önemli problemlerinden biri. Dersten önce ilkokul, ortaokul ve lisede kadar dersten önce fiziksel aktivite yapılabilmesi için çalışıyoruz” dedi.



#Milli Eğitim Bakanlığı
#devamsılzık
#Yusuf Tekin
#2023-2024 eğitim-öğretim yılı
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