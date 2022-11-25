Deve gribi nedir? Belirtileri neler?

Dünya genelinde koronavirüsün etkisi henüz yeni bitmişken Dünya Sağlık Örgütünden deve gribi uyarısı geldi. Bilim insanları, deve gribini (MERS) teorik olarak dört haftalık turnuva sırasında ortaya çıkabilecek sekiz potansiyel 'enfeksiyon riskinden' biri olarak listeledi. Covid-19 ve maymun çiçeği ise en olası iki tehdit olarak gösterildi.

DEVE GRİBİ BELİRTİLERİ NELER, TEDAVİSİ VAR MI?

Uzmanlar, deve gribinin belirtilerini soğuk algınlığı veya gribe benzetmektedir. Uzmanlar Burun akıntısı veya tıkanıklığı, boğaz ağrısı, düşük dereceli ateş, genellikle kendini kötü hissetme yani halsizlik, hafif vücut ağrıları veya hafif baş ağrısı, hapşırma, nefes almada hafif zorlanma ve öksürük gibi belirtileri bulunan herkes enfeksiyon kontrolü ve testinin yapılabilmesi için tıbbi yardım alması ve seyahat geçmişini paylaşmasını tavsiye etti.

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Öte yandan, MERS’in özel bir tedavisi bulunmuyor. Bu nedenle doktorlar, hastalığı tedavi etmek yerine semptomlarını hafifletmek için çalışıyor.

DEVE GRİBİ BULAŞICI MI?

İngiltere, en son Ağustos 2018'de Orta Doğu'dan gelen bir turistte olmak üzere yalnızca beş MERS vakası kaydetti. Araştırmacılar bu hastalığın insandan insana bulaşmasının mümkün olduğu belirtiliyor. Diğer taraftan, develerin, Covid-19 pandemisinin arkasındaki virüsle aynı aileden gelen virüsün doğal konağı olduğu düşünülüyor.

DEVE GRİBİNE NASIL ÖNLEM ALINIR?

Sağlık görevlileri, FIFA 2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Katar’a giden tüm gezginlerin memelilere dokunmaktan kaçınmasını tavsiye etti.

Çalışmanın yazarları ayrıca, taraftarların deve sütü veya idrarı içmekten veya uygun şekilde pişirilmemiş deve eti yemekten de kaçınmaları gerektiğini söyledi.

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Uzmanlar, ayrıca soğuk algınlığı veya gribe benzeyen MERS semptomları ile İngiltere'ye dönen herkese, enfeksiyon kontrolü ve testinin yapılabilmesi için tıbbi yardım alması ve seyahat geçmişini paylaşmasını tavsiye etti.