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Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu nasıl? Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan son dakika açıklaması geldi

Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu nasıl? Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan son dakika açıklaması geldi

14:5925/03/2025, Salı
G: 25/03/2025, Salı
Yeni Şafak
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Bahçeli'nin sağlık durumu nasıl?
Bahçeli'nin sağlık durumu nasıl?

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarında yer alan "Devlet Bahçeli entübe edildi." iddialarına ilişkin açıklamada bulundu. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi ortaya atılan iddiaları yalanladı. Peki Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu nasıl?

Sosyal medyada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin entübe edildiğini ve bitkisel hayata girdiği yalanı yayıldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Devlet Bahçeli'nin entübe edildi?

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medya hesabından, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan "Devlet Bahçeli entübe edildi" iddiasına ilişkin açıklamada bulunuldu.

Söz konusu iddianın doğru olmadığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin herhangi bir değişiklik söz konusu değildir. 5 Şubat 2025 tarihinde kalp ameliyatı geçiren Devlet Bahçeli, planlanmış istirahat süresi içerisindedir. Evinde çalışmalarını sürdürmektedir."

#Devlet Bahçeli
#Devlet Bahçeli sağlık durumu
#Dezenformasyonla Mücadele Merkezi

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