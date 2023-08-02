Yeni evleneceklere müjdeli haberi Başkan Recep Tayyip Erdoğan duyurmuştu. Faizsiz evlilik kredisi başvuruları hakkında detaylar merak konusu oldu. Evlilik sürecinde devlet destekli krediden yararlanmak isteyen vatandaşlar, 150 bin TL faizsiz evlilik başvuru şartları ve başvuru süreci hakkında araştırmalar yapıyor. Peki, faizsiz evlilik kredisi başladı mı, ne zaman verilecek, başvuru şartları neler? İşte, evlilik kredisi son durum 2023!

EVLİLİK KREDİSİ KİMLERE VERİLECEK?

AK Parti'nin seçim beyannamesinde açıkladığı evlilik kredisinin detaylarını değerlendiren Erdoğan şunları söylemişti;

Zorunlu bazı alanlar dışında başarı sıralamasına göre işe alımı esas haline getireceğiz. İlk bilgisayar ve cep telefonundan vergiyi kaldırıyoruz. Yeni evlenen çiftlere 48 ay vadeli 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi vereceğiz. Aile ve Gençlik Bankası kuracağız. Bunun uygulamasını Norveç yapıyor. Belli bir oranı gençliğe ayırıyor. Kendi işini kurmak isteyen gençlerimizin hibe programıyla yanında olacağız.

KİMLER EVLİLİK KREDİSİ ALABİLİR, YAŞ SINIRI VAR MI, ŞARTLARI NELER?

Verilecek kredinin ne zaman başlayacağı, şartlarının neler olacağı, yaş sınırı olup olmayacağı ise henüz netleşmedi. Konuyla ilgili AK Parti ya da Cumhurbaşkanı tarafından yapılacak güncel açıklamaları haberimizde yer vereceğiz.

DEVLET DESTEKLİ VADESİZ EVLİLİK KREDİSİ NE ZAMAN VERİLECEK?

. Yeni evleneceklere faizsiz devlet destekli evlilik kredisi de seçim vaatlerinin en dikkat çekici konularından birisi oldu. Erdoğan, “Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz. Ayrıca, Aile ve Gençlik Bankasının faaliyetleri arasında, çocukların eğitimi başta olmak üzere aile kurumunu koruyan ve güçlendiren çeşitli hizmetler de desteklenebilecektir.” dedi.







