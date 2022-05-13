DGS başvuru kılavuzu: DGS 2022 başvuruları başladı mı, ne zaman? DGS başvuru kılavuzu ve ücreti ile ilgili araştırılan konular arasında yer alıyor. Dikey Geçiş Sınavına girecek olan adaylar ÖSYM tarafından yayımlanan sınav ve başvuru takvimine yoğun ilgi gösteriyorlar. 2 yıllık eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyen öğrencilerin katılım sağladığı sınav için başvuru detayları merak ediliyor. Peki, DGS 2022 başvuruları başladı mı, ne zaman? DGS başvuruları nereden, nasıl yapılır? İşte ayrıntılı bilgiler...

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