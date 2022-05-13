DGS başvuru kılavuzu: DGS 2022 başvuruları başladı mı, ne zaman?

DGS başvuru ücreti ve kılavuzu 2022 yılında da yoğun ilgi görüyor. DGS başvuruları ÖSYM sınav takvimi içerisinde belirtilen tarihlerde alınıyor. DGS 2022 başvuruları başladı mı, ne zaman? DGS başvuruları nereden, nasıl yapılır? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor.
DGS 2022 BAŞVURULARI BAŞLADI MI?
2022 Dikey Geçiş Sınavı başvuruları 13 Mayıs'ta başlayacak ve 23 Mayıs'a kadar devam edecek.
DGS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
DGS başvuruları 13 Mayıs tarihinde başlayacak ve 23 Mayıs’ta sona erecek. Adaylar bu tarihler aralığında işlemlerini gerçekleştirecekler. Sınav 3 Temmuz 2022 tarihinde yapılacak.
Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir. Adaylar, başvuru bilgilerinin sisteme kaydını yaptıktan sonra süresi içinde sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır.
Adaylar, sınav ücretini kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatıracaklardır.
DGS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR 2022?
DGS 2022 başvuru ücreti yayımlanacak olan kılavuz ile açıklanacak. Geçtiğimiz yıl DGS başvuru ücreti 150,00 TL olmuştu.
2022 DGS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
ÖSYM 2022 sınav takvimini yayımladı. Takvime göre DGS sınavı bu yıl 3 Temmuz tarihinde uygulanacak.