|
Özgün

DGS başvuru ücreti 2023 ne kadar, başvuru tarihi ne zaman?

ÖSYM tarafından DGS başvuru tarihleri açıklandı. 2023 DGS başvuru ücreti ise merak konusu oldu. Peki DGS ne zaman uygulanacak? DGS başvuruları ne zaman yapılacak? DGS başvuru ücreti ne kadar 2023?

13:17 . 16/05/2023 mardi
Yeni Şafak
DGS başvuru ücreti

DGS başvuru ücreti

ÖSYM tarafından 16 Temmuz tarihinde yapılacak olan DGS sınavı başvurularının ne zaman başlayacağı, yayımlanan 2023 sınav takvimi sonrasında belli oldu. Peki, DGS başvuruları ne zaman yapılacak, başladı mı?

2023 DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

ÖSYM'nin yayımladığı 2023 sınav takvimine göre, DGS sınavı için başvuru tarihleri belli oldu.

Buna göre; DGS sınavı başvuruları 26 Mayıs tarihinde başlayacak ve 5 Haziran tarihinde sona erecek.

2023 DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

ÖSYM'nin yayımladığı 2023 sınav takvimine göre, DGS sınavı için başvuru tarihleri belli oldu.

Buna göre; DGS sınavı başvuruları 26 Mayıs tarihinde başlayacak ve 5 Haziran tarihinde sona erecek.

2023 DGS NE ZAMAN?

İki yıllık üniversite eğitimlerini dört yıla tamamlamak isteyen öğrenciler Dikey Geçiş Sınavına katılıyor. Adaylar sınav sonuçlarından elde ettikleri puanlara göre ÖSYM tarafından açılan boş kontenjanlara başvuru yaparak geçiş yapabiliyor.

ÖSYM'nin yayımladığı 2023 sınav takvimine göre 2023 DGS sınavı tarihi belli oldu. Buna göre; DGS sınavı bu yıl 16 Temmuz 2023’de yapılacak.



#dgs
#dgs başvuru
#dgs başvuru ücreti
#ösym
il y a 2 heures
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Erzincan seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonucu oy oranları