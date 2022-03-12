DGS 2022 sınav başvuruları: ÖSYM DGS başvurusu nasıl yapılır?

Üniversite eğitimlerini 2 yıldan 4 yıla yükseltmek isteyen binlerce öğrencinin merakla beklediği Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile ilgili beklenen açıklamalar arka arkaya geldi. ÖSYM, DGS'nin hem ne zaman yapılacağını hem de başvuruların hangi tarihlerde alınacağını belli oldu.
DGS 2022 BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Dikey Geçiş Sınavı’nın başvuruları 13 Mayıs – 23 Mayıs 2022 tarihleri arasında alınacak.
DGS 2022 GEÇ BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Normal başvuru süresi içerisinde başvurularını tamamlayamayan adayların başvuruları ise 31 Mayıs 2022 geç başvuru gününde alınacak.
2022 DGS SINAVI NE ZAMAN?
ÖSYM sınav takvimi içerisinde yer alan bilgilere göre 2022 yılında DGS 3 Temmuz’da yapılacak.
DGS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapabileceklerdir.
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2020-DGS Kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar, Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.