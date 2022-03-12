DGS 2022 sınav başvuruları: ÖSYM DGS başvurusu nasıl yapılır? 2022 DGS başvuru tarihleri merak ediliyor. Temmuz ayında gerçekleştirilecek olan Dİkey Geçiş SInavı (DGS) için hazırlıklar sürüyor. DGS'ye katılım sağlamak için ÖSYM üzerinden gerçekleştirilecek başvuru tarihleri merak kazandı. Peki, DGS 2022 başvuruları ne zaman başlayacak? DGS başvusu nerede, nasıl yapılacak? İşte ayrıntılar...

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