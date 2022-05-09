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DGS başvuru kılavuzu yayınlandı mı? ÖSYM 2022 DGS başvuru işlemleri

Mayıs ayı ile birlikte DGS için heyecan daha da arttı. Ön lisans mezunlarınının lisans programlarına kayıt yaptırabilmeleri için gerçekleştirilen DGS'nin 2022 yılı takvimi belli oldu. Sınava hazırlıklarını sürdüren öğrenciler, başvuru ve sınav sürecine ilişkin detayları araştırmaya başladı. Peki, DGS 2022 başvuru kılavuzu yayınlandı mı? DGS başvuruları ne zaman, nasıl yapılacak? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
DGS başvuruları ne zaman, nasıl yapılacak? DGS başvuru kılavuzu 2022
DGS 2022 başvuru kılavuzu

Ön lisans eğitimi alan, lisans eğitimine geçiş yapmak isteyen üniversite öğrencileri "Dikey Geçiş Sınavı başvuruları ve sınav tarihleri ne zaman?" sorularına yanıt aramaya başladı. ÖSYM tarafından düzenlenen DGS sınavına girecek öğrenciler için başvuru ve sınav tarihleri belli oldu.

2022 DGS BAŞVURU NE ZAMAN?

2022 DGS başvuruları, 13-23 Mayıs 2022 tarihleri arasında alınacak. Adaylar, başvurularını bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifrelerini kullanarak yapabilecekler.

2022 DGS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

DGS kılavuzu henüz yayınlanmadığı için sınav ücreti de henüz belli olmadı. Geçtiğimiz yıl başvuru ücreti 150 TL olarak belirlenmişti.

DGS SINAVI NE ZAMAN 2022?

DGS sınav tarihi 3 Temmuz 2022.

DGS 2022 BAŞVURU KILAVUZU YAYINLANDI MI?

2022 DGS başvuru kılavuzu henüz yayınlanmadı. DGS kılavuzunun bu hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor.

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