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DGS ek tercihleri ne zaman başlayacak?

DGS ek tercihlerinin ne zaman yapılacağı merak ediliyor. DGS sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonunda adayların tercih etmemesi veya yerleştirilmesi yapılan adayların kayıt için başvurmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar için ek tercihler alınacak. Peki, DGS ek tercihleri ne zaman yapılacak?

Haber Merkezi Yeni Şafak
DGS ek tercihleri ne zaman başlayacak?
dgs

DGS ek tercihler ne zaman başlayacak, belli oldu mu? 2021 DGS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından herhangi bir üniversiteye geçiş yapamayan öğrenciler, DGS ek tercihlere yoğunlaştı. 2021 DGS ek tercihi kimler yapabilir?

DGS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

DGS ek tercih tarihleri henüz belli olmadı. Geçtiğimiz yıl DGS tercih sonuçları 7 Ekim’de açıklanmış, ek tercihler 05 - 11 Kasım 2020 tarihleri aralığında alınmıştı.

DGS sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonunda adayların tercih etmemesi veya yerleştirilmesi yapılan adayların kayıt için başvurmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar için gerek duyulduğu takdirde Yükseköğretim Kurulu kararı ile ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, 2021-DGS Ek Yerleştirme Boş Kontenjanları ile tercih işlemlerini hangi tarihler arasında yapacaklarını ÖSYM'nin internet sitesinden öğreneceklerdir.

2021-DGS merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2021-DGS’ye girmiş ve 2021-DGS merkezî yerleştirme ile hiçbir programa yerleştirilmemiş olmak gerekir.

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