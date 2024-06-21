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DGS sınavı ne zaman, sınav giriş belgesi nasıl alınır? 2024 ÖSYM DGS sınav giriş belgesi alma ekranı...

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için geri sayım başladı. 2 yıllık önlisans eğitimlerini 4 yıllık lisans seviyesine yükseltmek için DGS sınavına katılım sağlayacak olan önlisans mezunları sınava katılmak için giriş belgelerini sorguluyor. 30 Haziran'da gerçekleştirilecek DGS sınav giriş belgeleri açıklandı mı? DGS sınavı ne zaman, sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte 2024 ÖSYM DGS sınav giriş belgesi alma ekranı...

11:14 - 21/06/2024 Cuma
Yeni Şafak
DGS sınav giriş belgesi
DGS sınav giriş belgesi

2024 DGS sınav giriş yerlerinin ne zaman açıklanacağı araştırılıyor. ÖSYM DGS sınav giriş yerlerini duyurdu mu? DGS ne zaman yapılacak? DGS giriş yerleri açıklandı mı? soruları merak ediliyor. İşte 2024 ÖSYM DGS sınavına dair detaylar..

2024 DGS NE ZAMAN?

DGS 2024 sınavı 30 Haziran günü saat 10:15'te uygulaancak. DGS’de sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi adayları bekliyor. Sınava katılanlara 135 dakika süre verilecek.

DGS SINAV GİRİŞ BELGELERİ YAYINLANDI MI?

DGS sınav giriş belgeleri https://ais.osym.gov.tr adresinden elde edilebiliyor. Adaylar T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle belgelerini görüntüleyecek.

DGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2024?

DGS sınavının sonuçları ise 14 Ağustos'ta açıklanacak.



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2024 KPSS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM sınav giriş belgesi sorgulama ekranı