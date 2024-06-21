ÖSYM tarafından uygulanacak olan yılın ikinci ALES sınavının başvuru işlemleri tamamlandı. ALES gibi ÖSYM tarafından düzenlenen sınavların tarihleri netlik kazandı. Peki, ALES 2 sınavı ne zaman yapılacak? ALES 2 geç başvuru ne zaman? ALES/2 sınav giriş yerleri belgesi açıklandı mı?