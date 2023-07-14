DGS sınavı için son iki gün! Binlerce adayın katılacağı DGS sınavı 16 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek. 57 bin 608 kişinin görev alacağı DGS sınavının kaç saat süreceği ise merak ediliyor. Peki DGS sınavı kaç saat sürecek? İşte detaylar.

DGS SINAVI KAÇTA BAŞLAYACAK, KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

2023 DGS sınavı 16 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek. Saat 10.15’te başlayacak sınavı 135 dakika sürecek. 2 saat 15 dakika sürecek sınavda 60 sözel ve 60 sayısal olmak üzere toplamda 120 soru sorulacak.

2023 DGS SINAVINA KAÇ KİŞİ BAŞVURDU, KAÇ KİŞİ KATILACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı'na (2023-DGS) 464 bin 281 adayın katılacağını bildirdi.

DGS başvurularının 29 Mayıs-5 Haziran'da alındığını anımsatan Ersoy, "İki yıllık meslek yüksekokulu eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarına geçerek devam ettirmek isteyen öğrenciler için 81 il ve Lefkoşa'da, 97 sınav merkezinde uygulanacak DGS'ye toplam 464 bin 281 aday katılacak. Sınava girecek tüm adaylarımıza şimdiden başarılar diliyorum." diye konuştu.

Sınav için 1230 bina ve 21 bin 167 salon kullanılacağını aktaran Ersoy, emniyet görevlileri dahil 57 bin 608 kişinin sınavda görev yapacağı bilgisini paylaştı.







