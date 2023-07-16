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Dikey Geçiş Sınavı (DGS 2023) sonuçları için gözler ÖSYM’de

Dikey Geçiş Sınavı sonuçları, 16 Temmuz tarihinde lisans programlarında okuma hayaliyle sınava giren adayların gündeminde yer alıyor. 2023-DGS 464 bin 281 aday katılım sağladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2023 DGS takvimiyle birlikte, DGS sonuçları için tarih belli oldu. Peki, 2023 DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte DGS sonuçları sorgulama ekranı.

13:55 . 16/07/2023 Pazar
Yeni Şafak
DGS sınav sonucu ne zaman açıklanacak 2023?

DGS sınav sonucu ne zaman açıklanacak 2023?

2023 DGS sonuçları için geri sayım sürmeye devam ediyor. ÖSYM tarafından yakın zamanda açıklanması beklenen DGS sonuçlarının ardından, Dikey Geçiş Sınavı tercihleri öğrencilerin gündeminde olacak. Öğrenciler, üniversite sınav sonuçlarından aldıkları DGS puanlarına göre üniversite tercihlerinde bulunacak. Peki, DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

2023 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

sınav sonuç takvimine göre, 2023-DGS sonuçları 11 Ağustos'ta açıklanacak.

Dikey Geçiş Sınavı nedir, yılda kaç defa DGS yapılıyor?

Dikey Geçiş Sınavı, 2000 yılından bu yana meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yıl Temmuz ya da Ağustos ayında yapılmakta olan sınavdır.

DGS puanları

DGS puanları, adayların sınav sonuçlarından hesaplanan sözel ve sayısal standart puanlarının ve ön lisans öğrenimlerinde elde ettikleri akademik not ortalamalarından hesaplanan ağırlıklı ön lisans başarı puanlarının (AÖBP) belli kat sayılarla çarpılarak toplanmasıyla elde ediliyor.

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#ÖSYM
1 saat önce
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2023 ÖABT sınav tarihi: ÖSYM KPSS sınav takvimi