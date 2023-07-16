DGS soru ve cevap anahtarı sınava katılım sağlayan öğrencilerin takibinde. Başvuruları 29 Mayıs-5 Haziran 2023 tarihlerinde alınan 2023 Dikey Geçiş Sınavı 16 Temmuz 2023 Pazar günü saat 10:15’te başladı. DGS 2023 sınavı 12:30'da sona erdi. DGS soruları ve cevaplarını haberimizden PDF olarak bilgisayarınıza, telefon ya da tabletinize indirerek doğru ve yanlışlarınızı görebilirsiniz. Peki, ÖSYM 2023 DGS soru ve cevap anahtarları yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2023-DGS temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı öğrenme ekranı.