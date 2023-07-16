DGS sınav sonucu ne zaman açıklanacak 2023?
2023 DGS sonuçları için geri sayım sürmeye devam ediyor. ÖSYM tarafından yakın zamanda açıklanması beklenen DGS sonuçlarının ardından, Dikey Geçiş Sınavı tercihleri öğrencilerin gündeminde olacak. Öğrenciler, üniversite sınav sonuçlarından aldıkları DGS puanlarına göre üniversite tercihlerinde bulunacak. Peki, DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
2023 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Dikey Geçiş Sınavı nedir, yılda kaç defa DGS yapılıyor?
Dikey Geçiş Sınavı, 2000 yılından bu yana meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yıl Temmuz ya da Ağustos ayında yapılmakta olan sınavdır.
DGS puanları
DGS puanları, adayların sınav sonuçlarından hesaplanan sözel ve sayısal standart puanlarının ve ön lisans öğrenimlerinde elde ettikleri akademik not ortalamalarından hesaplanan ağırlıklı ön lisans başarı puanlarının (AÖBP) belli kat sayılarla çarpılarak toplanmasıyla elde ediliyor.