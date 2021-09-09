DGS tercih sonuçları açıklandı mı?

DGS tercihlerin alınmasının ardından yerleştirme sonuçları açıklanacak ve adayların öğrenim süreci kaldığı yerden devam edecek. Başvuru işlemini tamamlayan adaylar, DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak diye merak ediyor.

DGS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

DGS tercih sonuçları hakkındaki araştırmalar hız kazandı. 'DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanır?' sorusu, 2021-2022 eğitim yılında belirlenen lisans kontenjanlarına dikey olarak geçiş yapmayı planlayan öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Bu yıl için belirlenen kontenjanlara, aldıkları puanlara göre tercih işlemi yapan binlerce kişi, ÖSYM'nin sonuç açıklama haberine kilitlendi. Ancak sonuçların açıklanacağı tarih henüz belli olmadı.

25 Eylül - 02 Ekim 2020 tarihleri arasında tercihleri alınan 2020 DGS tercihleri 5 gün sonra 7 Ekim tarihinde açıklanmıştı. Bu sene de 7 Eylül 2021 tarihinde son bulacak tercihlerin ardından 1 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

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Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapabileceklerdir