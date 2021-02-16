DHL Kargom Nerede: DHL Kargo Takip Nasıl Yapılır?

DHL kargo takibini hem gönderen kişiler hem de alıcılar kargolarının teslim zamanlarını görebilir. Bu sayede e-ticaret ile alışveriş yapan kişiler kargolarının tedarik sürecinde mi, yola çıktı mı yoksa kargo şubesine ulaştı mı sorularının cevaplarını bulabilir.



DHL Kargo Takip Numarası İle Nasıl Sorgulanır?

DHL kargo takip numarası ile kargo gönderen veya alan kişiler kargolarının güncel durumlarını öğrenebilirler. E-ticaret üzerinden alışveriş yapan kişilere kargo şirketi tarafından sms ile veya e-posta ile kısa bir bilgilendirme mesajı iletilir. Bu bilgilendirme mesajında DHL kargo takibi yapılması için kargo takip numarası bulunur. Bu takip numarası ile kargo sahipleri kargolarının nerede olduğunu öğrenebilir. Bu kargo takip numarası ile sorgulama yöntemi en çok tercih edilen kargo sorgulama yöntemidir. Bu kargo takip numarası ile en fazla elli adet hızlı kargo takibi yapılabilir. KArgolar teslim edildiğinde hem alıcı hem de gönderici bilgilendirilmek için firma tarafından kısa mesaj veya e-posta bilgilendirmesi gönderilir.

DHL Takip Numarası Olmadan Kargo Takibi Yapılır Mı?

DHL kargo takip numarası olmayan kişiler içinde kargo durum sorgulaması yapılması mümkündür. Bu aşamada kargo sahiplerinin referans numarasına ihtiyaç vardır. Bu referans numarası ile DHL kargo firmasının göndericinin referans numarası ile takip etme özelliği kullanılabilir.

DHL Kargo Takibinde Konşimento Sorgulaması Nedir?

DHL kargo konşimento sorgulama yöntemi kargo sahiplerinin tercih ettiği başka bir kargo takibi sorgulama yöntemidir. Kişiler konşimento numarası ile gönderinin nereden gelip nereye gittiğini veya ne zaman alıcıya ulaşacağı hakkında olan bilgilere ulaşılabilir.

DHL Kargo Takibi İnternet Üzerinden Nasıl Yapılır?

İnternet üzerinden DHL kargo takibi yapmak kişiler için en hızlı ve en pratik sorgulama yöntemidir. DHL kargo takipleri için kişilerin kargo takip numarasına ihtiyaçları vardır. Bu kargo barkodu ile kargoların güncel durumları hakkında bilgi sahibi olunabilir. İnternet sitesinden kargo takibi yapmak isteyen kişilerin siteye herhangi bir üyelik yapmaları gerekli değildir. İnternet sitesi üzerinden canlı destek imkanı ile kişiler kargolarının güncel durumlarını öğrenebilirler.

Telefon Aracılığıyla DHL Kargo Takibi Nasıl Yapılır?

DHL kargo takibini telefon aracılığıyla yapan kişilerin genellikle internet ulaşım imkanları kısıtlıdır. DHL kargo takibi için çağrı merkezi numarası 444 00 40’dır. Kargo takibinin telefon ile yapmak isteyen kişilerin müşteri temsilcilerinin mesai saatleri arasında aramaları gerekir. DHL kargo sorgulaması için mesai saatleri dışında arayan kişiler sesli not bırakırsa müşteri temsilcileri tarafından çalışma saatleri arasında geri dönüş sağlanır.

Mobil Uygulama Üzerinden DHL Kargo Takibi Nasıl Yapılır?

DHL kargo takibinin mobil uygulama üzerinden yapılması çok fazla kargo kullanan kişiler için mantıklıdır. Mobil uygulama IOS tabanlı veya Android tabanlı akıllı telefon veya akıllı tabletlere uyumludur. Bu mobil uygulama Microsoft Office, Apple Store veya Google Play Store’dan ücretsiz olarak akıllı telefon veya akıllı tabletlere indirilir. Bu mobil uygulama üzerinden kargonun hangi aşamada olduğu bilgisine ulaşılır.

DHL ExpressSMS Ve DHL ExpressWAP Nedir?

DHL ExpressSMS ve DHL ExpressWap arasındaki farklardan birisi DHL ExpressSMS’in tek bir gönderi takibinde kullanılırken DHL ExpressWAP’ın çoklu gönderilerde kullanılmasıdır. DHL ExpressSMS ile DHL kargo takibi yapılırken barkod numarası kısa bir mesajla gönderilir ve gönderi hakkında güncel bilgilendirme öğrenilebilir. DHL ExpressWAP için WAP hizmeti aktif olan bir akıllı telefon veya akıllı tablete ihtiyaç vardır. DHL ExpressWAP ile kargo takibi 21 farklı dilde yapılabilir.