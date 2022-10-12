Dijital tarım, ormancılık ve hayvancılık nedir?

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Çözümler Ağı (UN SDSN) iş birliği ve Bahçeşehir Üniversitesi ev sahipliğinde "Sürdürülebilirlik ve Tarımda Kadının Gücü Zirvesi" düzenlendi. Açılışta konuşan Gizligider, tüm dünyanın yaşanan son üç yılda tarım, sürdürülebilirlik ve gıdanın ne kadar önemli olduğunu görüldüğünü belirterek, tarım ve teknolojiyi bir araya getirdikleri çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

DİJİTAL TARIM NEDİR?

Dijital tarım teknolojik imkanları kullanarak ekimin yapılacağı tarlanın ekim ve hasad zaman hesaplamaları, dinamik tarımsal süreçler, hava durumu tahminleri, toprak kalitesi, gerekli işçi sayısı ve maaliyeti hakkında çiftçilere gerçek zamanlı bilgiyi önceden sağlayabilen genel konseptin adıdır.

DİJİTAL ORMANCILIK VE HAYVANCILIK NEDİR?

Sürdürülebilirlik ve Tarımda Kadının Gücü Zirvesi açılışında konuşan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider Dijital Ormancılık ve Hayvancılık hakkında;

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‘’Türkiye'de de artık tarım dönüşüyor, dijitalleşiyor. Dijital tarım, ormancılık ve hayvancılığa geçiyoruz. Bu kapsamda 1 Ekim itibarıyla Çiftçi Kayıt Sistemi'nin e-devlet üzerinden güncellenmesiyle ilgili bir çalışma başlattık. Şimdi bunu hayvancılıkta da yapacağız. Yani dijital hayvancılığa geçiyoruz.

Mevzuat çalışmalarımızı tamamladık, eğer meclisimiz takdir buyurursa dijital ormancılığa geçiyoruz. Yani her ağacın barkodunun olduğu bir sistemden bahsediyorum. Burada orman köylülerimize inşallah yeni müjdeler vereceğiz. Gerek ekonomik olarak, gerek hak anlamında. Bu dönüşümü Türkiye sağlayacak ve biz bunu kadınlarımızla birlikte sağlayacağız diye düşünüyoruz.’’ şeklinde açıklamalarda bulundu.

BU SİSTEMLE ÇİFTÇİ ZARAR ETMEYECEK

Gizligider, bakanlıklarının desteklerine ilişkin 65 parça desteğin olduğunu, alt kırılımlarıyla bu sayının 134'e yükseldiğini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

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"Bu bir yandan çok fazla gibi görülebilir ama bizim çiftçimizden, sahadan aldığımız şu; lazım zamanda, yani ekim zamanında, ekerken bu desteği bulabiliyorsa bu anlamlı. Ama birtakım sıkıntılar yaşadıktan sonra geliyorsa bu sefer bu bir işe yaramıyor. Bir yandan da özellikle tüm dünyada yaşanan sıkıntının Türkiye'ye de yansıması söz konusu. Paranın değer kaybıyla ilgili bir sorun var.

O yüzden bu yıl bunu karta yükleme şekliyle mazot ve gübrede sağlayacağız, başaracağız. Önümüzdeki yıl itibarıyla bu başka bir sistematiğe daha evrilecek. Amacımız çiftçinin hak ettiği desteği lazım zamanda buluşturmak ve üretimin sürdürülebilirliğini bu kapsamda teminat altına almak. Biz şimdi öyle bir sistem kuracağız sonucunda da çiftçi zarar etmeyecek. Zarar edemeyecek.

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Çünkü sistemi en baştan üretim deseninin tespit edilmesi, tercih edilmesi şekliyle başlatacağız. Her ne kadar birden fazla sigorta çeşidimiz var ise de bir de gelir koruma sigortasını şimdi getiriyoruz. Şu anda Konya'da pilot uygulama olarak başladık, bunu tüm Türkiye'ye de getireceğiz. Bu sefer aksi bir durumda bu da devreye girecek, bir fark ödemesi gibi diyelim buna. İnşallah hem dijitalleşme, yani teknolojiyle tarımın buluşması hem de bu yeni sistemle birlikte zaten de gündemde olan tarım, üretim ve yeniden belki öze dönüş, bereketli bir sürece girecek diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.