Dilara Yıldız neden öldürüldü? Dilara Yıldız kimdir?

Tuzla’da bir restoranda, eski nişanlısı tarafından vurulan 29 yaşındaki avukat Dilara Yıldız hayatını kaybetti. Yakalanan şüpheli Oktay Dönmez (29) adliyeye sevk edildi. Olaya ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

DİLARA YILDIZ NEDEN ÖLDÜRÜLDÜ?

Avukat Dilara Yıldız’ı öldüren eski nişanlı Oktay Dönmez’in kendisini uzman çavuş olarak tanıttığı, mal varlığına el koymak için Dilara Yıldız’ı başına silah dayayarak senet imzalatmaya zorladığı öğrenildi. Dilara Yıldız’ın Oktay Dönmez’den defalarca kez şikayetçi olduğu ve Dönmez hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğu öğrenildi.

Tuzla'da restoranda silahlı saldırı sonucu öldürülen 29 yaşındaki avukat Dilara Yıldız'ın kız kardeşi, "Ablam defalarca şikayetçi oldu. Fakat biz hiçbir kadınımızı koruyamadığımız gibi, benim ablamı da koruyamadık" dedi.

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Olay dün saat 22.00 sıralarında Tuzla Cami Mahallesi'nde bulunan bir restoranda meydana geldi. İddiaya göre 29 yaşındaki avukat Dilara Yıldız, kendisini saplantı haline getirerek ölüm tehditleri eden eski uzman çavuş olan eski nişanlısı Oktay Dönmez (29) ile restorana geldi. Bir süre sonra masaya gelen siparişlerin yenmesinin ardından Dilara Yıldız'ın 3 arkadaşı daha restorana girdi. Durumdan şüphelenen arkadaşları polise ihbarda bulundu. Daha sonra bir polis memurunun içeri girdiğini gören Dilara Yıldız ayağa kalktı. Bunun üzerine Oktay Dönmez de ayağa kalktı ve Yıldız'ın kafasına 2 el ateş etti. Yıldız yere düştükten sonra ise ateş etmeye devam etti. Daha sonra Yıldız'ın yanında bulunan arkadaşlarına silah doğrulttu. Ateş etmek istedi fakat silah ateş almadı. Bunun üzerine polis ekipleri şüpheliyi etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Olay yerinde hayatını kaybeden Dilara Yıldız'ın cenazesi, yapılan incelemelerin ardından adli tıp kuruma sevk edilirken, Dilara Yıldız'ın kız kardeşi Merve Yıldız konuştu.

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Merve Yıldız, "Günler öncesinden ultra güvenlikli olarak kiralanan sitenin içine giriyor, kapısını kırıyor. Dairesinde kalıyor, tehdit ediyor ve bu kişinin uzaklaştırma kararı var. Bu kişi sonra ablamın memleketten dönmesini bekliyor günlerce. Ablam memleketten dönüyor, kapıda yakalıyor. Sonra bir şekilde ablam onu kandırıp buraya getiriyor çünkü o burayı bilmiyor. Ablam Tuzla'yı biliyor. Kendisi uzman çavuş. Polis karakolunun burada olduğunu biliyor ablam. Kurtulmak için geliyor çünkü silahı kafasına dayayıp tüm malını almak için imza attırmaya çalışıyor evde. Ablam imza atmıyor senete. Kurtulmak için getiriyor belki biri görür diye" dedi.

SALDIRGAN ADLİYEDE

Öte yandan Gayrettepe Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlanan Oktay Dönmez (29) Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.