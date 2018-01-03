Diriliş Ertuğrul 101. bölüm ertelendi

Diriliş Ertuğrul 101. bölümde son dakika gelişmesi yaşandı. Bu akşam yeni bölümüyle ekranlara gelmesi beklenen Diriliş için TRT son dakika açıklamasında bulundu. Yapılan açıklamada yeni bölümün bu hafta yayınlanmayacağı ve 101. bölümün 10 Ocak tarihinde ekranlara geleceği duyuruldu.

İşte TRT'nin yaptığı yazılı açıklama:

Kanalımızda 4 sezondur kaliteden ödün vermeden yayınlanmakta olduğumuz Diriliş "Ertuğrul", siz izleyicilerimizin yoğun ilgisiyle karşılık buldu.

Halkımızın her kesimi tarafından büyük bir heyecanla takip edilen dizimizin, alıştığınız kalitesinden ödün vermemek için tüm ekibimiz ile büyük emek vererek çalışmaktayız.

Diriliş "Ertuğrul" yeni bölümüyle 10 Ocak Çarşamba sizlerle olacaktır.

Anlayışınız için teşekkürlerimizi sunarız.



3 Ocak Çarşamba TRT yayın akışı

05:03 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:05 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi

06:20 6 Mantı

07:35 Böyle Bitmesin

09:50 1'de Bugün

10:00 Beni Böyle Sev

12:45 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi

14:30 1'de Bugün

14:40 Bir Yastıkta Kocayalım

16:30 Biz Biriz

16:35 Yeşil Deniz

18:55 Hava Durumu

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Diriliş "Ertuğrul"

22:45 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

00:30 Yalaza

02:40 6 Mantı

03:40 Yeşil Deniz

05:20---

00:34 dk 27 Aralık 2017 Diğer Diriliş Ertuğrul 101. bölüm fragmanı: Hedefimiz tüm cihandır Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi Diriliş Ertuğrul'da gelecek hafta neler olacak? Diriliş Ertuğrul nefes kesen yeni bölümüyle cuma günü ekranlara gelecek. İşte Diriliş Ertuğrul'un 101. bölümünün fragmanı.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 101.BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Karacahisar Kalesi baskınına hazırlanan Ertuğrul, Gündüz’ün kaçırıldığını öğrenince kale baskınını ertelemiş ve Gündüz’ü geri kurtarmak için harekete geçmişti. Atsız’ın içeriden verdiği istihbaratlar doğrultusunda alplarıyla beraber kaleye kılık değiştirerek sızan Ertuğrul, Gündüz’ü kurtarıp obaya getirmiş ve gazânın başladığını apaçık ilân etmişti.

Ertuğrul’un Karacahisar Kalesi’ni fethetmek için kuracağı yeni plan ne olacak? Kaleye ne gibi hamleler yapacak? Karacahisar Kalesi’nin fethi gerçekleşebilecek mi? Tekfur Ares, Ertuğrul’un kaledeki askerlerin bir kısmını öldürüp Gündüz’ü kurtarmasından sonra kale kapılarının kapatılmasını emretmiş ve Türklerle savaşın başladığını söylemişti.

Ares’in bu açık savaşa dair planları ne olacak? Ertuğrul’un kaleye taarruzunu engellemek için ne yapacak? Ertuğrul’u bu sefer de durdurabilecek mi? Sancar’a Turgut’u öldürtüp sonra da obayı basarak beyliği almayı planlayan Bahadır Bey,Turgut’un tuzağı bertaraf edip obaya dönmesinden sonra bu planını gerçekleştirememişti.

Bey olma hırsından vazgeçmeyen Bahadır Bey’in yeni planı olacak? Obayı basmak için hangi hamleleri yapacak? Tekfur Ares’le işbirliğine yanaşacak mı? Turgut ve Aslıhan, Bahadır Bey’in planlarını öğrenip bertaraf edebilecekler mi?