Diriliş Ertuğrul hayranlarına kötü haber

Diriliş Ertuğrul yeni bölüm (101.bölüm) ne zaman yayınlanacak? sorusunun yanıtı haberimizde. Yayınlanan son bölüm izleyenlerin nefeslerini kesmişti.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 100.BÖLÜMDE NELER OLDU?

Maria'nın yardımıyla Gündüz kurtuldu. Ares tarafından kaçırılan Gündüz, Ertuğrul Bey'in kılık değiştirerek kaleye girmesiyle kurtarıldı. Gündüz'ün kaçırılmasını fırsat bilen Candar Bey oğluyla Turgut Alp'e tuzak kurdu. Ancak Turgut Alp'i öldüremedi. Ertuğrul Bey'in kaleyi basarak Gündüz'ü kaçırması sonrasında Ares bu durumu kızarak savaş ilan etti.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL YENİ BÖLÜM NEDEN BU HAFTA YOK?

Yılbaşı tatili nedeniyle bu akşam yayınlanacak olan 101. bölüm de bir hafta sonraya ertelendi. Fragmanda 3 Ocak tarihinde ekrana geleceği belirtilen dizi 10 Ocak'ta izleyici ile buluşacak.

İşte TRT'nin yaptığı yazılı açıklama:

Kanalımızda 4 sezondur kaliteden ödün vermeden yayınlanmakta olduğumuz Diriliş "Ertuğrul", siz izleyicilerimizin yoğun ilgisiyle karşılık buldu.

Halkımızın her kesimi tarafından büyük bir heyecanla takip edilen dizimizin, alıştığınız kalitesinden ödün vermemek için tüm ekibimiz ile büyük emek vererek çalışmaktayız.

Diriliş "Ertuğrul" yeni bölümüyle 10 Ocak Çarşamba sizlerle olacaktır.

Anlayışınız için teşekkürlerimizi sunarız.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 101.BÖLÜM FRAGMANI