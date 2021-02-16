Diş Nasıl Beyazlatılır?

Diş beyazlatma için farklı yöntemler kullanılabilir. Diş beyazlatma işlemi diş hekimleri tarafından yapılabileceği gibi evde de birtakım yöntemler kullanılabilir:



• Ev tipi diş beyazlatma

• Klinik ortamda diş beyazlatma

• İç diş beyazlatma

• Birleşik diş beyazlatma

Ayrıca bu yöntemler kullanılan tekniğe göre de ikiye ayrılır:

• Power bleaching: Kısa sürede 3-4 renk açabilen beyazlatma jeli ve ışıktan oluşan en hızlı, güvenli ve etkili uygulamadır.

• Evde diş beyazlatma: Ağız boşluğunu ölçmesi kolay olan kişiler için özel olarak hazırlanmış plastik bir ağızlığa jelin konulması işlemi ile yaklaşık 5 ve 7 günde istenilen beyazlatma etkisi elde edilebilmektedir. Hızlı ve etkili sonuçlar için günde 4 ve 8 saat takılmalıdır.

Dişler Evde Nasıl Beyazlatılır?

Evde dişleri beyazlatmak için uygulanabilecek yöntemler çok basit birkaç adımda halledilebilir.

• Karbonat kullanmak: Karbonat, dişleri birkaç dakika içinde beyazlatmak için etkili bir şekilde kullanılabilir. Bunun nedeni, karbonatın dişlerdeki lekeleri çıkarmaya yardımcı olan hafif bir aşındırıcı olmasıdır.

• Oksijenli su yapmak: Oksijenli su, dişleri beyazlatmak ve daha beyaz hale getirmek için kullanılabilir. Yutulmadığı sürece gargara şeklinde kullanımı tamamen güvenlidir.

• Çilek yemek: Yemekten sonra tatlı olarak biraz çilek yemelisiniz. Çilekler, dişleri temizlemeye ve daha beyaz görünmelerine yardımcı olan folik asit içerir.

• Dişlerde leke bırakacak şeyler yiyip içmemek: Dişleri beyaz tutmak için kahve, çay, kırmızı şarap, üzüm suyu ve köri gibi dişleri lekeleyen bazı yiyecek ve içeceklerden kaçınmak en iyisidir.

Diş Beyazlatma İşlemi İçin Nelere Dikkat Edilmelidir?

Diş beyazlatma uygulamasından dikkat edilmesi gerekenler kalıcı etki elde etmek açısından oldukça önemlidir. Diş beyazlatma sonrası şu noktalara dikkat etmek gerekir:

• Diş etlerini korumak: Beyazlatma jeli diş etlerini tahriş eder. Bu nedenle diş etlerine sokulmamalıdır. Ev bazlı uygulamalarda, kalıbı ağza yerleştirdikten sonra jel diş etlerinden taşarsa dökülen jeli çıkarmak için ıslak bir pamuk kullanılmalıdır; ofis bazlı uygulamalarda doktorunuz diş etlerini izole etmek için özel köpük kullanacaktır.

• Kullanım süresini doğru ayarlamak: Evde beyazlatmada doktorun önerdiği süreler içerisinde düzenli kullanılmalıdır. Aksi takdirde istenilen sonuç alınamayabilir.

• Sıcak ve soğuk hassasiyet: Beyazlatmadan sonra nadiren "sıcağa-soğuğa duyarlılık" görülür. Ancak bu durum 1-3 gün içinde tamamen ortadan kalkacaktır. Beyazlatma işlemi minede herhangi bir değişikliğe neden olmaz.

• Süreklilik: Beyazlatma kalıcı bir süreçtir. Ancak çok sigara içenler, kahve ve çay içenlerde dişlerin rengi zamanla eski haline dönebilir.

Dişler Neden Sararır?

Diş sararmasının sebepleri oldukça fazladır ve aşağıda sıralanmıştır:

• Dişlerin sararmasının en büyük nedeni tütün ve sigaradır. Tütündeki nikotin ve katran, dişlerin sararmasına neden olan kimyasallar içerir.

• Dişlerin sararmasının bir diğer önemli nedeni de yiyecek ve içecektir. Çok miktarda şeker ve asit içeriği yüksek ürünler (kahve, çay ve kola gibi) tüketmek dişlerin sararmasına neden olabilir.

• Yetersiz diş bakımı ve diş ipi kullanımının ihmal edilmesi dişlerde lekelere neden olabilir. Bu nedenle dişlerde biriken plak dişlerde renk değişikliğine neden olur.

• Florür diş çürümesini önleyerek dişlere fayda sağlasa da aşırı florür (diş macunu, içme suyu) dişlerde lekelere neden olabilir.

• Genetik nedenlerden dolayı dişlerde kalıcı sarılık görülebilir. Yaşlandıkça diş tabakası zamanla incelir ve dişlerin sararmasına neden olur.

Diş Beyazlatmanın Etkisi Ne Kadar Sürer?

Diş beyazlatma uygulamasının etkisi kişinin diş yapısına bağlı olarak değişir. Yaklaşık 6 ay ile 2 yıl arasında sabit kalır. Elbette bu süre kişinin kendisine bağlıdır. Beyazlatma işlemi sırasında ve beyazlatma sonrasında dişleri boyayan maddelerden en az iki hafta uzak durulmalıdır.

Dişlerinizin rengiyle ilgili bir sorununuz varsa diş hekiminize beyazlatma tedavisi için başvurabilirsiniz. Muayene sonrası dişlerinizin beyazlatmaya uygun olduğunu düşünüyorsanız en kısa sürede diş beyazlatma yaptırabilirsiniz.