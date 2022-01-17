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Sezen Aksu'nun şarkısı ile ilgili Diyanet'in açıklaması: Diyanet ne dedi?

Sezen Aksu'nun "Şahane Bir Şey Yaşamak" isimli şarkısına tepkiler sürüyor. Sezen Aksu'nun Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan açıklama geldi. Hz. Adem (as.) ile Hz. Havva (as.)'a hakaret içeren şarkısı için Diyanet İşleri Başkanlığı da açıklamada bulundu. Peki, Diyanet Sezen Aksu'nun tartışılan şarkısı için ne dedi? İşte Diyanet'in Sezen Aksu açıklaması...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Sezen Aksunun şarkısı ile ilgili Diyanetin açıklaması: Diyanet ne dedi?
diyanet

Diyanet İşleri Başkanlığı, sanatçı Sezen Aksu'nun yeni çıkan Şahane Bir Şey Yaşamak İçin şarkısının sözlerinin polemik konusu olan sözleri ilgili açıklama yayınladı

DİYANET'TEN SEZEN AKSU AÇIKLAMASI

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, dini şahsiyet, sembol ve değerlerle ilgili gelişigüzel tartışma ve polemiklerin yapıldığına dikkat çekilerek, "İslam'ın seçkin şahsiyetlerine dair söylenen her cümlede, yapılan her açıklama ve yaklaşımlarda son derece hassas ve dikkatli olunması gerekmektedir. Dini şahsiyet, sembol ve değerlerle ilgili özensiz tutum ve davranışlarda bulunulması, en hafif tabirle saygısızlıktır" ifadelerine yer verildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, son zamanlarda Hz. Adem, Hz. İsa, Hz. Havva ve Hz. Meryem'e yönelik gelişigüzel tartışmaların ve polemiklerin yapıldığı bildirildi.

Hz. Adem'in ilk insan olmasının yanında aynı zamanda ilk peygamber olduğu belirtilerek, "Bu yönüyle vahye muhatap olmuş; akıl, şuur, irade gibi hususiyetleri ve eşya hakkındaki ilmiyle meleklere üstün kılınmış mükerrem bir şahsiyettir. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de 'halife' olarak nitelenen Hz. Adem ve onun eşi Hz. Havva, bütün insanlığın müşterek değeri ve muazzez atalarıdır. Aynı şekilde Yüce Allah, 'Allah katında İsa'nın yaratılmasındaki durum, Adem'in durumu gibidir' buyurarak Hz. İsa'nın yaratılışındaki ilahi kudrete ve onun mucizevi doğumuna açıkça vurgu yapmıştır. Tevhit inancının örnek şahsiyetleri olarak Hz. İsa ve onun mutahhar annesi Hz. Meryem, Allah'ın ezeli hitabına mazhar olan seçkin insanlardır. Yüce Allah, hem Hz. İsa'nın hem de onun mübarek annesi Hz. Meryem'in asaletinden ve saygınlığından Kur'an-ı Kerim'de defaatle bahsetmiştir. Nitekim Hz. Meryem, insanlık için iman, haya ve iffet timsali bir şahsiyet olarak tanıtılmıştır. Kur'an-ı Kerim'de yüce Allah'ın övgüsüne mazhar olmuş bu müstesna şahsiyetler, tarih boyunca bütün Müslümanlar tarafından da büyük bir saygı, hürmet ve muhabbetle anılmıştır" denildi.

"SAYGISIZLIKTIR"

Dini şahsiyet, sembol ve değerlerle ilgili yapılan her açıklamada dikkatli olunması gerektiği vurgulanarak, "Dolayısıyla maksadı, niyeti ve bağlamı ne olursa olsun, İslam'ın seçkin, önder ve örnek şahsiyetlerine dair söylenen her cümlede, yapılan her açıklama ve yaklaşımlarda son derece hassas ve dikkatli olunması gerekmektedir. Dini şahsiyet, sembol ve değerlerle ilgili özensiz tutum ve davranışlarda bulunulması, en hafif tabirle saygısızlıktır. Bu hususta asgari bir insani erdem olarak herkesin daha duyarlı olması ve hassasiyet göstermesi elzemdir. Bu itibarla, hem yüce dinimizin ilkeleri ve örnek şahsiyetleri hakkında konuşurken hem de söz konusu değerleri savunurken saygılı, özenli ve ilkeli olmak, herkesin içselleştirmesi gereken en temel insani ve ahlaki tavırdır" ifadesi kullanıldı.

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