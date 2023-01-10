Özgün Eksi 3 derecede araçların camları buz tuttu
ÖZGÜN HABERLER

Eksi 3 derecede araçların camları buz tuttu

Diyarbakır'da, sıfırın altında 3 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı nedeniyle araçların camları buz tuttu, ağaçlarda ise kırağı oluştu. Dün geceden beri etkili olan sis nedeniyle uçak seferleri yapılamadı. Sisin dağılmasının ardından uçuşların yeniden başlayacağı belirtildi. Diyarbakır 5 günlük hava durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Diyarbakır 5 günlük hava durumu
Diyarbakır 5 günlük hava durumu

Diyarbakır'da, dün geceden beri etkili olan sis nedeniyle uçak seferleri yapılamazken, eksi 3 derecede araçların camları ise buz tuttu.

ARAÇLARIN CAMLARI BUZ TUTTU

Kentte dün akşam başlayan ve bu sabah da etkisini sürdüren sis, yaşamı olumsuz etkiledi. Sis nedeniyle görüş uzaklığı, bazı bölgelerde düşerken, uçak seferleri yapılamadı.

Sisin dağılmasının ardından uçuşların yeniden başlayacağı belirtildi. Sıfırın altında 3 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı nedeniyle araçların camları buz tuttu, ağaçlarda ise kırağı oluştu.

DİYARBAKIR 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

  • Diyarbakır 5 günlük hava durumu için TIKLAYIN.

Antalya'da 5 gün 'kuvvetli' yağış bekleniyor
ÖZGÜN
Antalya'da 5 gün 'kuvvetli' yağış bekleniyor
Bursada bir garip olay

Bursa'da bir garip olay

Kendi mezarını yaptı: Her gün gidip üzerinde yatıyor.
Dünyanın en eski hastanesi

Dünyanın en eski hastanesi

​Çok az sayıda var: Bir tanesi de Türkiye'de.
Ege Denizinde deprem

İzmir ve çevresinde de hissedildi.

​Otomobil sahiplerine güzel haber.

​56 şehirde 126 bin 149 konutun kuraları tamamlandı.

CHP merkezindeki bayrağın kaldırılması

CHP merkezindeki bayrağın kaldırılması

Bahçeli: Kılıçdaroğlu'na danışmanlık yapan şahsın Türk bayrağını kaldırtması adi bir hakarettir.

​Yiyenlerin kışın vücudunu sıcak tutuyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.