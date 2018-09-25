"Diyarbakır 6. Kitap Fuarı" açıldı

"Diyarbakır 6. Kitap Fuarı" 4 yıl aradan sonra kapılarını kitapseverlere açtı.

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliğiyle, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO), Diyarbakır Ticaret Borsası, Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Karacadağ Kalkınma Ajansı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün desteğiyle düzenlenen, 142 yayınevinin yer aldığı fuarda gerçekleştirilecek kültür etkinliklerinde yazarlar okurlarıyla bir araya gelecek.

TÜYAP Diyarbakır Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen açılış töreninde konuşan Diyarbakır Vali Yardımcısı Ahmet Naci Helvacı, kitap fuarının kentte açılmasından büyük memnuniyet duyduklarını söyledi.

Helvacı, fuarın başarılı geçmesini dileyerek, fuarın Diyarbakır'da açılmasına katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

TÜYAP Anadolu Fuarları AŞ Genel Müdürü Cihat Alagöz, önceki yıllara göre Diyarbakır'da yüzde 20 büyüme ile kitap fuarını açmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Alagöz, "Kitap fuarı TÜYAP Fuarcılık Grubu'nun en özel konu başlıklarından biri. Fuarın sona ereceği pazar akşamına kadar sadece Diyarbakır'da değil tüm Güneydoğu Anadolu Bölgesinde kitap, kültür ve sanat konuşulacak. Şehre ayrı bir nefes alma imkanı sağlamış olacağız." dedi.

Diyarbakır'da 4 yıl aradan sonra kitap fuarı açmanın heyecanını yaşadıklarını ifade den TÜYAP Kurumsal İletişim Müdürü Cemran Anıl Öder, bu yıl fuarın 4 yıl önceye göre katılımcı sayısında yüzde 10, metrekare olarak da yüzde 20 artışla açıldığını aktardı.

Öder, son fuara 120 yayınevinin katıldığını, bu yıl ise 142 yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun fuarda yer aldığını kaydetti.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Aslan da Diyarbakır'da geçmişte ilim, bilim ve sanatta çok önemli şahsiyetlerin yetiştiğini dile getirerek, Ali Emiri, Ziya Gökalp, Cahit Sıtkı Tarancı, Sezai Karakoç ve Şair Sırrı Hanım'ın bu önemli isimlerden olduğunu belirtti.

"Ne zaman ki; terör örgütü belası bu memleketin başına musallat oldu, eğitim akamete uğradı." diyen Aslan, şöyle konuştu:

"Bugün Diyarbakır huzur ve sükunete kavuştu. Terörün panzehiri eğitimdir. Diyarbakır yine eğitimde, bilimde, düşüncede zirve yapacak. Türkiye ve dünyaya yine nice bilim ve ilim adamları yetiştirecek. İstiyorum ki; bu ilin çocukları değil Türkiye'de, dünyada söz sahibi olsunlar. Kalemiyle ülkelerini, kalemiyle memleketlerini ve düşüncelerini savunsunlar."

Fuara onur konuğu olarak katılan Mıgırdiç Margosyan ise Diyarbakır'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu kentte doğduğunu anımsattı, hayatından bazı kesitler paylaştı.

Konuşmaların ardından fuarın açılış kurdelesi Vali Yardımcısı Helvacı ve beraberindekiler tarafından kesildi.

Davetliler stantları gezdi, yayınlarla ilgili bilgi aldı.

Törene, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, Türkiye Yayıncılar Birliği İkinci Başkanı Fahri Aral, Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Hasan Maral, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, yazarlar ve kitap severler katıldı.

Fuar her gün 10.00-19.30, kapanış günü 30 Eylül'de de 10.00-19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.