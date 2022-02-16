Doğalgaz fatura desteği 450 TL ile 1150 TL arası olacak

Doğalgaz desteği başvurusu ve şartları, faydalanmak isteyen vatandaşların gündeminde yer alıyor. Doğalgaz yardımı başvurusu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından E-Devlet ve sosyal yardımlaşma vakıfları aracılığıyla müracaat üzerine alınacak.

DOĞALGAZ DESTEĞİ KİMLERE VERİLECEK?

Doğalgaz desteği başvurusu için öncelikle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı E-Devlet ekranı üzerinden sosyal yardım formunun doldurulmuş olması gerekmektedir. Sosyal yardım formu doldurulmayan vatandaşların başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.

Şubat'ın ikinci yarısında başvuruları alacaklarını ve Mart ayında destek ödemelerini vereceklerini söyleyen Bakan Yanık konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Hangi başlıkta sosyal yardım yararlanıcısı olacağını belirleyeceğiz vatandaşlarımızın. Şöyle bir algı alıştırma peşindeler, oy peşinde diye fakat biz herkese bu desteği vereceğiz. Şu anda 48 ayrı başlıkta vatandaşlarımıza destek sağlıyoruz. Bunların her birinin standartları belli. Bunda çok iddialıyız. " ifadelerini kullandı.

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN DOĞALGAZ DESTEĞİ AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından doğalgaz desteği ile ilgili açıklamalarda bulundu. Erdoğan, şunları söyledi:

Doğalgaz tüketim desteği ile ilgili hazırlıklar tamamlandı. Elektrik desteğinde 4 milyon haneye çıkartıyoruz. Sosyal güvenlik şemsiyemizin kapsama alanını, etkisini geliştirecek yeni sosyal destek paketi ile hazırlıklara başlanması talimatını verdik.

DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Bakan Derya Yanık, sosyal yardım başvurularının e-Devlet üzerinden ya da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla yapılabileceğini belirtti.

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