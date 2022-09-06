Doğalgaz desteği başvurusu nasıl yapılır?

Geçen yıl olduğu gibi bu sene de devam edecek olan doğalgaz tüketim desteği için başvuru sürecinin başladığı duyuruldu. İhtiyaç sahibi kişiler başvurularını nereden ve nasıl yapacağını merak ediyor.

DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamada vatandaşlar 5 Eylülden itibaren başvurularını yapabilecekler.

DOĞALGAZ YARDIMINDAN KİMLER YARARLANABİLİR?

Sağlık raporu bulunan kronik hastalara veya hayatlarını cihaza bağlı sürdüren vatandaşlara ek ödeme yapacaklarını belirten Bakan Yanık, “Vatandaşlarımızın başvurusu sırasında hastalığına dair raporunu sisteme işlemesi gerekecek. Hastalarımızın yaşadığı hanelere, belirlediğimiz destek tutarına ek olarak yüzde 5 fazla ödeme yapacağız” dedi.

Bakan Yanık, “Ödemesini kendi yapamayacak durumdaki engelli ve yaşlıların da bu süreçte mağduriyet yaşamaması için hak sahibi abonenin faturası ve kimliği ibraz edilerek işlemlerin gerçekleştirilmesi için gerekli kolaylığı sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

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DOĞALGAZ YARDIM BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

Doğalgaz Tüketim Desteğine başvuruların e-Devlet üzerinden yapılacağını belirten Bakan Yanık, “Desteğimizden yararlanmak isteyen vatandaşlarımız, sistem üzerinden Bakanlığımızca sunulan Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti ekranından gerekli bilgileri doldurarak başvurularını yapabilecek” dedi.

DOĞALGAZ YARDIM DESTEK TUTARI NE KADAR?

Isıl harita baz alınarak iki dönemlik belirlenen destek tutarının 450 TL - 1.150 TL arasında değişeceği bildirildi.

DOĞALGAZ YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

e-devlet üzerinden karşınıza çıkan formdaki bilgileri doldurarak başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz.

DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURU LİNKİ İÇİN TIKLAYINIZ...

FOTOĞRAF 14 Sene başında uygulamaya başlanan proje kapsamında ekim-kasım aylarında yapılacak ödeme için de başvurular alınmaya başladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, \"Tüketicilerin korunmasına yönelik olarak, yıllık 450 ila 1.150 TL arasında verilecek olan doğalgaz tüketim desteği için başvurular alınıyor 4 milyon haneye destek sağlanmasını hedefliyoruz\" diye konuştu. Sabah'ın haberine göre; Dönmez, bir soru önergesine verdiği yanıtta vatandaşın enerji masraflarını desteklemek için yapılan çalışmaları anlattı. Bu kapsamda bu yıl ilk kez ihtiyaç sahibi ailelere yapılan doğalgaz yardımı ile ilgili de değerlendirmede bulunan Bakan Dönmez, \"Doğalgaz Tüketim Desteği\" için başvuruların alınmaya başlandığını duyurdu. Yılda iki kez olan doğalgaz desteğinde ilk ödeme mart ve nisanda olurken, ikinci ödeme ise ekim-kasımda gerçekleşecek. Bu yıl ilk kez uygulamaya alınan destek kapsamında 330 bin haneye yardımda bulunulurken, yeni destek dönemi için Bakan Dönmez, \"Tüketicilerin korunmasına yönelik olarak, yıllık 450 TL-1.150 TL arasında verilecek olan doğal gaz tüketim desteği için başvurular alınmakta olup, bu alanda 4 milyon haneye destek sağlanması hedeflenmektedir\" dedi. DOĞALGAZ DESTEĞİNDEN NASIL YARARLANILIR? <br><br>Destekten yararlanmak isteyen vatandaşlar e-Devlet üzerinden veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'ndan başvuruda bulunabiliyor. DOĞALGAZ YARDIM DESTEĞİ NE KADAR?<br><br>\"İhtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirdiğimiz Doğalgaz Tüketim Desteğinde ödemelerimiz başladı. Isıl harita baz alınarak belirlenen destek tutarı 450 TL - 1150 TL arasında değişiyor. Ödemeleri iki taksit olarak gerçekleştiriliyor. DOĞALGAZ DESTEĞİ ÖDEMESİ NE ZAMAN YATACAK? Doğalgaz desteği ödemelerinin üçer aylık dönemler halinde yılda iki kez (mart ve ekim) gerçekleştirilmesinin planlandığı belirtildi. Başvuru sonucu hak sahibi durumunda olan kişiler PTT'ye doğalgaz faturalarını ibraz ederek destekten yararlanacak. Dört milyon haneye doğalgaz desteği: İhtiyaç sahibi ailelere verilecek Elektrik ve doğalgazda uyguladığı sübvansiyon ile vatandaşa 100 milyar liralık destekte bulunan hükümet, şimdi de bütçeye koyduğu 3 milyar lira ile 4 milyon vatandaşın hanesine nakdi doğalgaz desteği yapacak. Peki, 2022 Doğalgaz destek başvurusu nasıl yapılır? Doğalgaz desteği yardımı nasıl alınır, kimler yararlanabilir? Doğalgaz yardımı hangi aylarda verilecek? BiP'te paylaş

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