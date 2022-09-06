Doğalgaz desteği başvurusu nasıl yapılır?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada doğalgaz tüketim desteği programının bu yıl da sürdüreceğini söyledi. Kış aylarına girmeye az bir zaman kalmışken yeniden gündeme gelen doğalgaz yardımı şartlarının neler olduğu merak konusu. Peki doğalgaz desteğinden kimler yararlanabilir? Destek tutarı ne kadar? Başvuru nereden yapılır? İşte tüm detaylar...
Geçen yıl olduğu gibi bu sene de devam edecek olan doğalgaz tüketim desteği için başvuru sürecinin başladığı duyuruldu. İhtiyaç sahibi kişiler başvurularını nereden ve nasıl yapacağını merak ediyor.
DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamada vatandaşlar 5 Eylülden itibaren başvurularını yapabilecekler.
DOĞALGAZ YARDIMINDAN KİMLER YARARLANABİLİR?
Sağlık raporu bulunan kronik hastalara veya hayatlarını cihaza bağlı sürdüren vatandaşlara ek ödeme yapacaklarını belirten Bakan Yanık, “Vatandaşlarımızın başvurusu sırasında hastalığına dair raporunu sisteme işlemesi gerekecek. Hastalarımızın yaşadığı hanelere, belirlediğimiz destek tutarına ek olarak yüzde 5 fazla ödeme yapacağız” dedi.
Bakan Yanık, “Ödemesini kendi yapamayacak durumdaki engelli ve yaşlıların da bu süreçte mağduriyet yaşamaması için hak sahibi abonenin faturası ve kimliği ibraz edilerek işlemlerin gerçekleştirilmesi için gerekli kolaylığı sağlayacağız” ifadelerini kullandı.
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DOĞALGAZ YARDIM BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?
Doğalgaz Tüketim Desteğine başvuruların e-Devlet üzerinden yapılacağını belirten Bakan Yanık, “Desteğimizden yararlanmak isteyen vatandaşlarımız, sistem üzerinden Bakanlığımızca sunulan Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti ekranından gerekli bilgileri doldurarak başvurularını yapabilecek” dedi.
DOĞALGAZ YARDIM DESTEK TUTARI NE KADAR?
Isıl harita baz alınarak iki dönemlik belirlenen destek tutarının 450 TL - 1.150 TL arasında değişeceği bildirildi.
DOĞALGAZ YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
e-devlet üzerinden karşınıza çıkan formdaki bilgileri doldurarak başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz.