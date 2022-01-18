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Doğalgaz desteği başvurusu nasıl yapılır, ne kadar, kimlere verilecek?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık tarafından açıklanan uygulama ile dar gelirli vatandaşın bu artışlardan korunabilmesi için hanelere doğalgaz desteği verilecek. Vatandaşlar doğalgaz yardımının nasıl alınacağını merak ediyor. Peki, doğalgaz desteği için başvuru nasıl yapılır? Doğalgaz desteği kaç lira? Doğalgaz yardımı kimlere verilecek? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Doğalgaz desteği başvurusu nasıl yapılır, ne kadar, kimlere verilecek?
doğalgaz

Doğalgaz fatura desteği ile ilgili son gelişmeler gündemdeki yerini koruyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık tarafından yapılan son dakika açıklamalarına göre; milyonlarca vatandaş doğalgaz yardımı desteğinden faydalanabilecek. Doğalgaz ödeme desteği yardımı ne zaman başlıyor, fatura desteği kimlere verilecek?

DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İhtiyaç sahiplerine hane başına yapılan kömür yardımının yanı sıra doğal gaz yardımının da hayata geçirileceğini hatırlatan Yanık, bununla ilgili çalışmalarda son aşamaya gelindiğini söyledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile çalışma yürüttükleri bilgisini veren Yanık, şubat ayının ikinci yarısından itibaren başvuruların yapılabileceğini, martın ikinci yarısından itibaren de ödemelerin gerçekleştirileceğini anlattı.

DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Kömür yardımı kadar doğalgaz desteği de sağlanacağını ifade eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi bir vatandaşın evinde doğal gaz kullanması durumunda kota miktar olarak doğal gaz ücretinde yardımcı olunacağını vurgulayarak, bakanlık olarak yapılacak doğal gaz yardımının detaylarını anlattı.

Sağlanan kömür yardımı kadar doğal gaz desteğinin de verileceğini kaydeden Bakan Yanık, normalde diğer sosyal yardım ödemelerinde PTT aracılığıyla veya kart dağıtarak yardımda bulunduklarını anımsatarak, bu hizmeti vatandaşlara ulaştıracaklarını söyledi.

Yapılacak yardımdan faydalanmak isteyen vatandaşların, yakacak ve fatura yardımına e-Devlet üzerinden başvuruda bulunabileceği kaydedildi.

DOĞALGAZ DESTEĞİ YARDIMI NE KADAR OLACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahiplerine yönelik ısınma desteği kapsamında doğal gaz yardımı da yapılacağını, bu desteğin ısıl haritaya göre belirleneceğini belirterek, "Hane başına yıllık 450 lira ile 1150 lira arasında destek sağlanacak." dedi.

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