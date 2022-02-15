Doğalgaz yardımı başvurusu nasıl yapılır? E-devlet doğalgaz yardımı başvuru ekranı!

İhtiyaç sahibi vatandaşlara Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenecek doğalgaz parasına başvuruların başlayıp başlamadığı merak ediliyor. Kış aylarında yükselen doğalgaz faturası nedeniyle, doğalgaz yardımı başvuru nasıl yapılır sorusunun cevabı araştırılıyor.

DOĞALGAZ YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Doğalgaz yardımı başvurusu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından E-Devlet ve sosyal yardımlaşma vakıfları aracılığıyla müracaat üzerine alınacak.

Doğalgaz desteğinden yararlanmak isteyen kişiler, e-Devlet üzerinden veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvuruda bulunabilecek. Destek ödemesi, hak sahibinin PTT kartına yatırılacak. Başvuran faturasını götürerek PTT’den ödemesini alabilecek. Doğalgaz ödemelerinin üçer aylık dönemler halinde yılda iki kez (mart ve ekim) gerçekleştirilmesi planlanıyor.

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E-DEVLET DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURU EKRANI

Doğalgaz desteği başvurusu için öncelikle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı E-Devlet ekranı üzerinden sosyal yardım formunun doldurulmuş olması gerekmektedir. Sosyal yardım formu doldurulmayan vatandaşların başvurusu değerlendirme dışı kalabilecektir.

SOSYAL YARDIM BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ