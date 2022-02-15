Özgün Doğalgaz yardımı başvurusu nasıl yapılır? E-devlet doğalgaz yardımı başvuru ekranı
ÖZGÜN HABERLER

Doğalgaz yardımı başvurusu nasıl yapılır? E-devlet doğalgaz yardımı başvuru ekranı!

Doğalgaz yardımı başvurusu nasıl yapılır? Doğalgaz desteği başvuru şartları neler, başvuru nasıl yapılır? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık doğalgaz fatura desteği ile ilgili merak edilen soruların cevabını kamuoyuyla paylaştı. E-Devlet Doğalgaz desteği başvurusu nasıl yapılır, şartları neler ve kimler alabilecek? İşte detaylar...

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Doğalgaz yardımı başvurusu nasıl yapılır? E-devlet doğalgaz yardımı başvuru ekranı!
doğalgaz

İhtiyaç sahibi vatandaşlara Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenecek doğalgaz parasına başvuruların başlayıp başlamadığı merak ediliyor. Kış aylarında yükselen doğalgaz faturası nedeniyle, doğalgaz yardımı başvuru nasıl yapılır sorusunun cevabı araştırılıyor.

DOĞALGAZ YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Doğalgaz yardımı başvurusu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından E-Devlet ve sosyal yardımlaşma vakıfları aracılığıyla müracaat üzerine alınacak.

Doğalgaz desteğinden yararlanmak isteyen kişiler, e-Devlet üzerinden veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvuruda bulunabilecek. Destek ödemesi, hak sahibinin PTT kartına yatırılacak. Başvuran faturasını götürerek PTT’den ödemesini alabilecek. Doğalgaz ödemelerinin üçer aylık dönemler halinde yılda iki kez (mart ve ekim) gerçekleştirilmesi planlanıyor.

E-DEVLET DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURU EKRANI

Doğalgaz desteği başvurusu için öncelikle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı E-Devlet ekranı üzerinden sosyal yardım formunun doldurulmuş olması gerekmektedir. Sosyal yardım formu doldurulmayan vatandaşların başvurusu değerlendirme dışı kalabilecektir.

SOSYAL YARDIM BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

Meteoroloji gün vererek uyardı

Meteoroloji gün vererek uyardı

​Kar ve yağmur yağışı geri geliyor.
AK Partili vekil kalp krizi geçirdi

AK Parti'li vekil kalp krizi geçirdi

Fetani Battal ameliyata alındı.
Altılı muhalefet toplantısında HDP neden yok?

​Türkiye'nin 15 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı.

Atık kumbara projesi

Atık kumbara projesi

​Karatay Belediyesinin bu projesiyle 1,5 hektometreküp suyun kirlenmesinin önüne geçildi.

Ordu'da araba çalan iki çocuk hakkında karar.

​Putin'den Ukrayna'ya müzakere çağrısı.

10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.

​Uzaktan Sağlık Hizmeti pilot illerde uygulanmaya başladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.