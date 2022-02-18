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Doğalgaz yardımı hesaba mı yatacak, PTT'den mi alınacak?

Doğalgaz yardımı başvuruları bugün itibariyle başladı. Doğalgaz yardımı başvuruları E-Devlet'ten yapılıyor. Doğalgaz yardımına başvuru yapan kişilerin merak ettiği konulardan biri doğalgaz yardımının nasıl ödeneceği... Doğalgaz yardımı hesaba mı yatacak, PTT şubelerinden mi verilecek? Sayaçlı sisteme sahip olan kişiler için karta yükleme yapılacak mı? İşte doğalgaz yardımı ödemelerine ilişkin merak edilen bu soruların ayrıntıları...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Doğalgaz yardımı hesaba mı yatacak, PTTden mi alınacak?
doğalgaz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirilen Doğalgaz tüketim desteğinde başvuruların bugün itibarıyla başladığını açıkladı. Başvuruda bulunan kişiler ödemelerin ne zaman yapılacağını merak ediyor.

DOĞALGAZ DESTEĞİ NE KADAR, KAÇ TL?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamalarda doğalgaz yardımı başvursunun 18 Şubat Cuma günü başlayacağını açıkladı.

*Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarının kriterlerine uyan 4 milyon hane için yılda 2 defada ödenmek üzere 450 lira ile bin 150 lira arasında değişen miktarlarda doğalgaz desteği sağlayacağız.

*Bu destek için başvurular 81 ilimizin tamamında Cuma günü başlayacaktır. Elektrik desteğinde halen 2,1 milyon hane olan kapsamı 4 milyon haneye çıkartıyoruz.

Ayrıca sosyal güvenlik şemsiyemizin hem kapsama alanını hem etkisini genişletecek 15 milyar liralık yeni bir sosyal destek paketiyle ilgili hazırlıklara başlanması talimatını verdik.

DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURULARI BAŞLADI!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirilen Doğalgaz Tüketim Desteğinde başvuruların bugün itibarıyla başladığını açıkladı. Doğalgaz Tüketim Desteğine başvuruların e-Devlet üzerinden yapılacağını belirten Bakan Yanık, “Desteğimizden yararlanmak isteyen vatandaşlarımız, sistem üzerinden Bakanlığımızca sunulan Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti ekranından gerekli bilgileri doldurarak başvurularını yapabilecek” dedi.

E-DEVLET DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURU EKRANI

DOĞALGAZ YARDIMI NASIL ÖDENECEK?

“Doğalgaz Tüketim Desteğini hem faturalı hem de ön ödemeli sayaç kullanan hanelere vereceğiz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın, e- Devlet’ten yaptıkları başvuruları onaylandıktan sonra hak sahipliği bulunan vatandaşlarımız PTT’ye gidip faturalarını ibraz ederek destekten yararlanabilecek. Diğer yandan ön ödemeli sayaç kullanan vatandaşlarımızın ise destek miktarı kartlarına yatırılacak.”

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