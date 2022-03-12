Özgün Sağlık Çalışanları Maaşlarına Ne Kadar Zam Yapılacak? Doktor, Pratisyen Hekim, Hemşire Maaşları 2022
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Sağlık Çalışanları Maaşlarına Ne Kadar Zam Yapılacak? Doktor, Pratisyen Hekim, Hemşire Maaşları 2022

Sağlık çalışanlarına yapılacak zam gündemde... Sağlık çalışanları maaşlarında yapılacak artış ve çalışma şartlarındaki iyileşmeye yönelik çalışmalarda son durum merak ediliyordu. Sağlık çalışanlarına ne zaman zam yapılacak? sorusunun yanıtı belli oldu. Peki, Sağlık çalışanlarına ne kadar zam yapılacak? Sağlık çalışanlarına kademeli zam ne zaman yapılacak? İşte ayrıntılar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Sağlık çalışanlarını maaşlarına ne kadar zam yapılacak? Doktor, Hemşire, Ebe maaş zamları 2022
sağlıkçı maaş zammı

2022 Doktor maaşları, Pratisyen Hekim maaşları, Hemşire maaşları, ebe maaşları ve diğer sağlık personeli maaşlarına yapılacak zam miktarı belli oldu. Bir süredir beklenen sağlık çalışanlarına kademeli zam artışı düzenlemesinde sona yaklaşıldı.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA NE ZAMAN ZAM YAPILACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarının özlük haklarına yönelik yapılacak düzenlemeye ilişkin şu bilgiyi paylaştı:

"Sayın Cumhurbaşkanımız bu konudaki hassasiyetlerini ifade ettiler. Bir taraftan da Adalet Bakanımız, Maliye Bakanımız ve Çalışma Bakanımızla birlikte bizleri bu konularla ilgili görevlendirdiler. Çalışmalarda önemli bir mesafe katedildi, son noktaya gelindi, cumhurbaşkanımıza arz ediyor olacağız. Hekimler başta olmak üzere bütün sağlık çalışanlarımızın haklarını en iyi teslim edecek olan da kendileridir. 14 Mart günü Tıp Bayramı'nı nasıl kutladığını hep birlikte izleyelim."

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Düzenlemeye göre, kamuda çalışan sağlık çalışanlarına 2 bin 500 lira ile 5 bin lira arasında maaş artışı yapılacak.

Yeni düzenlemeden, ambulans şoförü, acil sağlık görevlileri, ebe ve hemşireler de yararlanacak. Pratisyen hekimlere 2 bin 500, uzman hekimlere 5 bin TL ücret artışı sağlanacak. Diğer sağlık personeline yapılacak artış oranının aylık 500-600 lira arasında olacağı belirtiliyor.

AİLE HEKİMLERİ MAAŞLARI ARTACAK MI?

Bu düzenlemeden, Üniversite hastanelerinde çalışanlar da yararlanacak. Diş hekimleri de bu düzenleme kapsamında olacak. Ancak, aile hekimleri bu düzenleme kapsamında yer almayacak. Bu gruptakilerin maaşlarının düzenlemesi kararname ile yapılacak.

Sağlıkçılara kademeli zam yolda
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