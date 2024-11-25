Dolar yükselir mi, düşer mi? Bu soru, ekonomik göstergelere ve politik gelişmelere bağlı olarak yanıtlanabilir. Dolar 2025’te ne kadar olacak? sorusunun net bir cevabı bulunmasa da, doların gelecekteki değeri; enflasyon oranları, merkez bankası politikaları, küresel piyasa koşulları ve jeopolitik gelişmeler gibi faktörlere bağlıdır. Uzmanlar, uzun vadeli dolar tahmini yaparken ekonomik analizlere ve finansal verilere dayalı tahminlerde bulunur. Bloomberg anketine göre dolar yıl sonuna doğru yükselişe geçecek.

Dolar 2025'te ne kadar olacak?

Bloomberg Markets Live Pulse'ın son anketine göre, dolar 2025 yılına sağlam bir şekilde başlayacak ve önümüzdeki yıl daha hızlı enflasyon ve artan mali açık gibi risklerle karşı karşıya kalacak. Gelecek yıla girerken, ankete katılan 89 kişi dolara en çok zarar verebilecek çeşitli riskler konusunda ikiye bölündü. Bütçe açığı endişeleri yüzde 38 ile yanıtlar arasında en büyük payı aldı. Diğer bir yüzde 32'lik kesim ise Ocak ayında göreve başlayacak olan seçilmiş Başkan Donald Trump'ın seçim kampanyasında vaat ettiği gümrük vergilerini yürürlüğe koyması halinde ABD ve küresel büyümenin zayıflamasının gelecek yıl dolar üzerinde baskı yaratacağını düşünüyor.

Merkez Bankası (TCMB) yıl sonu dolar kuru tahmini ne kadar?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ekim ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini yayımladı. Yıl sonu dolar kuru beklentisi ise 36,63 oldu. Bir önceki yıl sonu dolar tahmini 37,15 olarak gerçekleşmişti. 12 ay sonrası için dolar beklentisi 42,42'den 42,73'e çıktı.