Dolar/TL, 18,78 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, güne yatay bir seyirle başlamasının ardından 18,7790 seviyelerinde işlem görüyor.
DOLARDA BEKLENTİ NEDİR, YÜKSELECEK Mİ?
Dün yüzde 0,9 azalışla günü 103'ten tamamlayan dolar endeksi, şu sıralarda yüzde 0,3 artışla 103,3'ten işlem görürken, avro/dolar paritesi ise yatay seyirle 1,0730 seviyesinde hareket ediyor.
Analistler, enflasyon endişeleri ve para politikalarına yönelik belirsizliklerle piyasalarda dalgalı bir seyir izlendiğini bildirdi.
Bugün ABD Merkez Bankası Başkanı (Fed) Jerome Powell'ın İsveç Merkez Bankası tarafından düzenlenen sempozyumda yapacağı konuşmada gelecek dönem para politikalarına yönelik ipuçlarının aranacağını belirten analistler, veri gündeminde ise ABD'de toptan eşya stoklarının öne çıktığını kaydetti.
Analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 105'in direnç, 102,5 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu kaydetti.