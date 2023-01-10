Özgün Dolar/TL, 18,78 seviyesinden işlem görüyor
ÖZGÜN HABERLER

Dolar/TL, 18,78 seviyesinden işlem görüyor

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,3 artışla 18,7702'den tamamladı. Dolar/TL, yeni güne yatay başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışının hemen üzerinde, 18,7790'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL sınırlı düşüşle 20,1440'tan, sterlin/TL ise yüzde 0,2 değer kaybıyla 22,8220'den satılıyor. Peki dolarda beklenti nedir, yükselecek mi? İşte sorunun cevabı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Dolar bugün kaç TL? Dolarda beklenti nedir?
Dolar bugün kaç TL?

Dolar/TL, güne yatay bir seyirle başlamasının ardından 18,7790 seviyelerinde işlem görüyor.

DOLARDA BEKLENTİ NEDİR, YÜKSELECEK Mİ?

Dün yüzde 0,9 azalışla günü 103'ten tamamlayan dolar endeksi, şu sıralarda yüzde 0,3 artışla 103,3'ten işlem görürken, avro/dolar paritesi ise yatay seyirle 1,0730 seviyesinde hareket ediyor.

Analistler, enflasyon endişeleri ve para politikalarına yönelik belirsizliklerle piyasalarda dalgalı bir seyir izlendiğini bildirdi.

Bugün ABD Merkez Bankası Başkanı (Fed) Jerome Powell'ın İsveç Merkez Bankası tarafından düzenlenen sempozyumda yapacağı konuşmada gelecek dönem para politikalarına yönelik ipuçlarının aranacağını belirten analistler, veri gündeminde ise ABD'de toptan eşya stoklarının öne çıktığını kaydetti.

Analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 105'in direnç, 102,5 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

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