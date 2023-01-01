Dolar endeksi, Japon yenindeki değer kaybının etkisiyle şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 102,5 seviyesinden işlem görürken, avro/dolar paritesi de yüzde 0,2 artışla 1,0810'dan alıcı buluyor.

Fiyat baskılarının hafiflemeye devam edeceğine dair iyimserliğin korunduğuna işaret eden analistler, bugün açıklanacak Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin beklentilerin devamı açısından önem taşıdığını kaydetti.

Analistler, bugün ayrıca ABD Merkez Bankası (Fed) Bej Kitap Raporu ile ABD'de sanayi üretimi ve perakende satışlar verilerinin de takip edileceğini vurgulayarak, Davos Zirvesi'nden gelecek haber akışının da yatırımcıların odağında kalmaya devam ettiğini bildirdi.