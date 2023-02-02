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Dolar/TL, 18,82 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, yeni güne yatay başlamasının ardından saat 10.30 itibariyle önceki kapanışının hemen üzerinde 18,8160'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 artışla 20,7150'den, sterlin/TL de yüzde 0,2 yükselişle 23,3360'tan satılıyor. Dolar endeksi bugün 100,8 ile 22 Nisan 2022'den bu yana en düşük seviyesini test etmesinin ardından 101'in hemen üzerinde dengelendi. Peki dolarda beklentiler neler? İşte detaylar.

11:07 . 2/02/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Dolar

Dolar

Dolar/TL, güne yatay bir seyirle başlamasının ardından 18,8160 seviyelerinde işlem görüyor. Dün, en düşük 18,7980 ve en yüksek 18,8730 seviyelerini gören dolar/TL, günü 18,8111'den tamamladı.

DOLARDA BEKLENTİLER NE?

ABD Merkez Bankası (Fed), dünkü toplantıda politika faizini 25 baz puan artırarak 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 4,50-4,75 aralığına yükseltti.

Analistler, Fed'in toplantı tutanaklarında "şahin" duruşun sürdürülmesine karşın Fed Başkanı Jerome Powell'ın daha yumuşak tondaki açıklamalarıyla doların diğer para birimleri karşısında değer kaybettiğini belirterek, bugün gözlerin Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) para politikası kararlarına çevrildiğini bildirdi.

Her iki bankanın da 50 baz puanlık faiz artırımına gitmesinin öngörüldüğünü aktaran analistler, bölgede enflasyonun tahminlerden hızlı bir şekilde gerilemesinin her iki bankanın da politika alanını genişlettiğini, politika metninde ve başkanların konuşmalarındaki şahin vurgulamaların yumuşamasının beklendiğini kaydetti.

Analistler, bugün ECB ve BoE'nin para politikası kararlarının yanı sıra ABD'de fabrika siparişleri başta olmak üzere veri gündeminin de takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan dolar endeksinde 102,5 seviyesinin direnç, 100'ün destek konumunda olduğunu söyledi.


#Dolar
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#FED
#ABD Merkez Bankası
#Analist
1 saat önce
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Dolar/TL, 18,82 seviyesinden işlem görüyor
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