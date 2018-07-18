Dolar düşecek mi? 18 Temmuz dolar kuru ne kadar?

Dolar güne yatay başlamasının ardından 4,8090 seviyesinde dengelendi. Dün doların küresel piyasalarda güçlenmesine paralel 4,8594'e kadar yükselen dolar/TL, mayıs ayı sanayi üretim verisinin beklentilerin üzerinde arttığı ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın özellikle bütçe disiplininden taviz verilmeyeceğini açıkladığı günde 4,7771'e kadar geriledi. Piyasalar kapandıktan sonra dolar/TL, 4,80'in hemen üzerinde dengelendi.

18 TEMMUZ DOLAR KURU NE KADAR?

Yeni güne önceki kapanışa yakın bir seviyeden başlayan dolar/TL, saat 09.20 itibarıyla yüzde 0,07 artışla 4,8090 seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,21 azalışla 5,5957'den, sterlin/TL de yüzde 0,23 değer kaybıyla 6,2963'ten işlem görüyor.

DOLAR DÜŞECEK Mİ?

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon, ABD Merkez Bankası (Fed) Jerome Powell'ın ABD Temsilciler Meclisi'ndeki açıklamaları ve Bej Kitap raporunun takip edileceğini belirtti. Teknik açıdan dolar/TL'de 4,80 seviyesinin altında kapanışlar yaşanması durumunda düşüşün ivmeleneceğini ve 4,75'in gündeme geleceğini dile getiren analistler, olası yükselişlerde 4,85 - 4,90 bandının takip edileceğini söyledi.

DÖVİZ KURLARI NE KADAR?

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ

ABD Doları 4,8050 4,8070

Avro 5,5890 5,5910

Sterlin 6,2900 6,2990

ANKARA

ABD Doları 4,7850 4,8250

Avro 5,5600 5,6100

Sterlin 6,2250 6,3430

Borsa günü yükselişle tamamladı Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,10 değer kazancıyla 91.629,55 puandan tamamladı.BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 1.885,53 puan artarken, toplam işlem hacmi 9,3 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,50, holding endeksi de yüzde 0,69 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,46 ile ulaştırma, tek gerileyen yüzde 0,07 ile gıda içecek oldu. Avrupa borsalarındaki pozitif seyir ve değer kaybeden döviz kurlarından bulduğu destekle analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 91.500 puanın üzerine çıkan BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,10 artışla 91.629,55 puandan tamamladı.Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon ile ABD'de Bej kitabın takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 92.000 puanın direnç, 88.200 ve 87.500 seviyelerinin destek konumunda geldiğini söyledi.