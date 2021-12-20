Dolardaki düşüş devam edecek mi? Yarın 21 Aralık'ta dolar ne kadar olacak?

Dolarda rekor düşüş yaşandı. Döviz kurlarında meydana gelen hareketlilik sonucu gün içinde 1065 TL seviyesine yükselen gram altın bu akşam saatlerinde 860 TL seviyesine çekildi. Dolardaki ani düşüşün devam edip etmeyeceği merak kazandı. Peki, dolar düşmeye devam edecek mi?

DOLAR DÜŞMEYE DEVAM EDECEK Mİ?

Bugün toplanan Kabine Toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye ekonomi gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Yeni ekonomi tedbirlerini madde madde açıkladı. Erdoğan'ın konuşmasının ardından döviz kurlarında meydana gelen sert düşüş, altın fiyatlarında da etkili oldu.

Bir süredir yükselişini devam ettiren döviz kurlarında bu akşam saatlerinde sert düşüş yaşandı. 18,40 seviyelerine kadar yükselen Dolar/TL 14,65'e gerilerken; 20,80 seviyesini gören Euro/TL ise 16,56'ya kadar düştü.

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islam Memiş, düşüş sonrası dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, dolar ve gram altın fiyatlarındaki düşüş sonrası dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Memiş paylaşımında 'Bu fragman, yarını izleyelim'' ifadelerini kullandı.

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