Serbest piyasada 30,5650 liradan alınan dolar, 30,5670 liradan satılıyor. 32,9010 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 32,9030 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 30,5540 lira, avronun satış fiyatı ise 32,8990 lira olmuştu.
Ocak ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?
ABD Merkez bankası (FED) ocak ayı faiz kararı toplantı takvimi belli oldu. Buna göre; FED faiz kararı toplantısı 31 Ocak 2024 tarihinde yapılacak ve akşam saat 22.00'da kritik faiz kararı açıklanacak.
Döviz kuru nedir?
Bir ülkede kullanılan esas para biriminin, serbest piyasada yaşanan değişiklikler sonucunda yabancı para birimleri karşısındaki değerinin belirlenmesi durumuna döviz kuru denir.
Döviz hesaplama nasıl yapılır?
Herhangi bir döviz türünün fiyatı, o para birimine olan arz ve talep seviyesine uygun olarak serbest şekilde veya söz konusu ülkenin merkez bankasının, piyasadaki likiditeyi belirleyen müdahaleleri çerçevesinde belirlenir.
Döviz ve Altın işlemi yapmanın riskleri nelerdir?
Bireylerin döviz ve altın alım işlemlerinde binde 2 oranında Kambiyo Muamele Vergisi uygulanmaktadır.
Piyasalardaki gelişmelere göre almış olduğunuz yabancı para cinsinde kur olumlu yönde seyrederek yukarı yönlü gitmiş ve paranızın değeri artmış olabileceği gibi gibi düşebilecektir de. Yüksek potansiyel getirinin yüksek risk anlamına geldiği unutulmamalıdır.
Döviz Fiyatları Nasıl Belirlenir?
Döviz & kıymetli maden alım/satım kurları piyasa koşulları göz önüne alınarak, piyasadaki dalgalanmalara paralel olarak belirlenmektedir.