Emekliler için merakla beklenen zam farkı ödemeleri netleşti. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, yüzde 11,68'lik ek zam ve 10 bin lira en düşük emekli maaşı düzenlemesi kapsamında Ocak maaş farklarını alacak. İşçi, çiftçi, esnaf emeklileri, dul, yetim ve sürekli iş göremezlik geliri alanlar, zam farklarını bugünden itibaren almaya başlayacak. SSK emeklileri, bugün sabah itibarıyla, Bağ-Kur emeklileri ise çarşamba günü zam farkı ödemelerini hesaplarına görebilecekler. İşte emeklinin ek zam maaş tablosu ve ödeme takvimi...