Özgün 1 Dolar kaç TL? Dolar düşüyor mu?
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1 Dolar kaç TL? Dolar düşüyor mu?

Döviz kurundaki hareketlilik yakından takip ediliyor. Dolar/TL'nin 14 seviyesini aşmasının ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) dövize satım yönünde dördüncü müdahale geldi. Vatandaşlar Merkez Bankası'nın üdahalesinin ardından " Dolar düşecek mi? Dolar ne kadar? 1 Dolar kaç TL?" sorularının yanıtını merak ediyor. Peki, dolar fiyatlarında son durum ne? Dolar düşecek mi yoksa yükselmeye devam edecek mi? İşte 13 Aralık dövüz kurundaki canlı durum haberimizde...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
1 Dolar kaç TL? Dolar düşüyor mu?
dolar tl

Dolar 14.58 lira civarında seyrederken gelen müdahale ile kur 14.16 liraya kadar geriledi Müdahale sonrası Dolar/TL 14.30 seviyelerinde hareket ediyor. TCMB Aralık ayı başından buyana dolara 14 TL seviyesine yaklaştığında üç kez müdahale etmişti. Peki dolar düştü mü? Dolar ne kadar oldu?

DOLAR KAÇ TL?

Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu toplantısından sonra açıklanan faiz kararı ile birlikte dolar rekor kırarak 9.37'lik zirvesini 14,01'e kadar yükseltti. Hafta içinde 13,70 seviyelerine kadar düşen dolar, geldiği son noktayla piyasayı tamamen değiştirdi. Faiz indirimi konusundaki beklenti 50-100 baz puan arasında olması yönündeydi.

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GÜNCEL DÖVİZ KURLARI 13 ARALIK

  • ABD Doları 14,0156
  • Euro 15,8448
  • İngiliz Sterlini 18,5860
  • İsviçre Frangı 15,1944
  • Japon Yeni 0,1254
  • Suudi Arabistan Riyali 3,7357
  • Norveç Kronu 1,5580
  • Danimarka Kronu 2,1249
  • Avustralya Doları 10,0047
  • Kanada Doları 10,9475
  • İsveç Kronu 1,5450

MERKEZ BANKASI'NDAN MÜDAHALE HAMLESİ

TCMB'den yapılan açıklamada ''Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir.'' denildi.

TCMB aralık ayı başından bu yana, sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale ediyor. Banka ilk olarak 1 Aralık'ta Dolar/TL'nin 13.85'i aşmasının ardından kura müdahalede bulunmuştu. Kaynaklar, Merkez'in 1 Aralık'taki müdahalesinde doğrudan ve sözleşmeli olarak 1 milyar dolar civarında bir satış yaptığını belirtmişti. 3 Aralık'ta da ikinci müdahale gelmişti. Onu 10 Aralık'taki üçüncü müdahale izledi.

BAŞKAN ERDOĞAN EKONOMİ ZİRVESİNİ TOPLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dolar kurundaki artış sonrası ekonomi zirvesini topladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'daki Vahdettin Köşkü'nde Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile kamu bankalarının üst düzey yetkililerini kabul etti. Saat 16.00'da başlayan toplantıda para piyasalarındaki son gelişmeler ve yeni ekonomi programı masaya yatırıldı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dolar kurundaki yükseliş sonrası Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu ve kamu bankaları genel müdürleri ile görüşüyor. İstanbul'daki Vahdettin Köşkü'nde gerçekleştirilen toplantı saat 16.00'da başladı. Toplantı henüz sona ermedi.

Piyasaların yakından takip ettiği toplantının gündeminde, para piyasalarındaki son gelişmeler ve yeni ekonomi programı yer alıyor.

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