1 Dolar kaç TL? Dolar düşüyor mu?

Dolar 14.58 lira civarında seyrederken gelen müdahale ile kur 14.16 liraya kadar geriledi Müdahale sonrası Dolar/TL 14.30 seviyelerinde hareket ediyor. TCMB Aralık ayı başından buyana dolara 14 TL seviyesine yaklaştığında üç kez müdahale etmişti. Peki dolar düştü mü? Dolar ne kadar oldu?

DOLAR KAÇ TL?

Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu toplantısından sonra açıklanan faiz kararı ile birlikte dolar rekor kırarak 9.37'lik zirvesini 14,01'e kadar yükseltti. Hafta içinde 13,70 seviyelerine kadar düşen dolar, geldiği son noktayla piyasayı tamamen değiştirdi. Faiz indirimi konusundaki beklenti 50-100 baz puan arasında olması yönündeydi.

ÖZGÜN Dolar 15 olur mu? Dolar ne kadar yükselecek? İşte doların durumuna ilişkin son açıklamalar

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI 13 ARALIK

ABD Doları 14,0156

Euro 15,8448

İngiliz Sterlini 18,5860

İsviçre Frangı 15,1944

Japon Yeni 0,1254

Suudi Arabistan Riyali 3,7357

Norveç Kronu 1,5580

Danimarka Kronu 2,1249

Avustralya Doları 10,0047

Kanada Doları 10,9475

İsveç Kronu 1,5450

MERKEZ BANKASI'NDAN MÜDAHALE HAMLESİ

TCMB'den yapılan açıklamada ''Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir.'' denildi.

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TCMB aralık ayı başından bu yana, sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale ediyor. Banka ilk olarak 1 Aralık'ta Dolar/TL'nin 13.85'i aşmasının ardından kura müdahalede bulunmuştu. Kaynaklar, Merkez'in 1 Aralık'taki müdahalesinde doğrudan ve sözleşmeli olarak 1 milyar dolar civarında bir satış yaptığını belirtmişti. 3 Aralık'ta da ikinci müdahale gelmişti. Onu 10 Aralık'taki üçüncü müdahale izledi.

BAŞKAN ERDOĞAN EKONOMİ ZİRVESİNİ TOPLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dolar kurundaki artış sonrası ekonomi zirvesini topladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'daki Vahdettin Köşkü'nde Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile kamu bankalarının üst düzey yetkililerini kabul etti. Saat 16.00'da başlayan toplantıda para piyasalarındaki son gelişmeler ve yeni ekonomi programı masaya yatırıldı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dolar kurundaki yükseliş sonrası Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu ve kamu bankaları genel müdürleri ile görüşüyor. İstanbul'daki Vahdettin Köşkü'nde gerçekleştirilen toplantı saat 16.00'da başladı. Toplantı henüz sona ermedi.

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Piyasaların yakından takip ettiği toplantının gündeminde, para piyasalarındaki son gelişmeler ve yeni ekonomi programı yer alıyor.