DOLAR KAÇ TL OLDU? | Dolarda beklentiler ne, düşecek mi?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yatay seyirle 6.360,70 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2,23 puan azalışla ve yüzde 0,04 değer kaybederek 6.360,70 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,19 ve holding endeksi yüzde 0,13 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,42'yle menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok kaybettiren bankacılık oldu. Peki borsada beklentiler ne? Borsa yükselecek mi, düşecek mi? İşte detaylar.