Dolar ne kadar? 10 Ocak 2018

Dolar ne kadar? sorusunun yanıtı haberimizde. Dolar, güne yükselişle başlamasının ardından 3,7780 seviyesinde dengelendi. Dün küresel piyasalarda dolardaki değerlenmenin etkisiyle yükselişe geçen dolar, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,71 artışla 3,7703'ten tamamladı.

DOLAR NE KADAR?

Dolar/TL, dünkü yükselişini yeni güne de taşıyarak saat 10.15 itibarıyla yüzde 0,20 primle 3,7780'den alıcı bulurken, avro/TL yüzde 0,16 artışla 4,5060 seviyesinden, sterlin/TL de yüzde 0,10 değer kazanarak 5,1090'dan işlem görüyor.

Analistler, uluslararası piyasalarda doların özellikle gelişmekte olan ülke para birimlerine karşı değerlendiğine dikkati çekerek, Türkiye özelinde ise artan petrol fiyatlarının negatif ayrışmaya neden olduğunu ifade etti.

Bugün ABD'de açıklanacak petrol stokları ve üretim verileri ile 2015 yılından bu yana ilk kez 69 doların üzerine çıkan Brent petrolün varil fiyatının seyrinin takip edileceğine değinen analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 3,70 seviyesinin destek, 3,80'in ise direnç konumunda olacağını kaydetti.

ASYA BORSALARI

Asya borsalarında bugün karışık bir seyir izlendi. Çin'de bugün açıklanan enflasyon verisinin aralıkta yıllık yüzde 4,9'a gerilemesi sonrasında Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,23 değer kazanarak 3.421,83 puandan, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,26 düşüşle 23.788,20 puandan ve Güney Kore'de Kospi endeksi de yüzde 0,42 azalışla 2.499,75 puandan günü tamamladı.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,42 artışla 31.142,13 puanda seyrederken, Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,31 değer kaybıyla 34.337,15 puanda bulunuyor.