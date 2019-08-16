Dolar ne kadar? (16 Ağustos 2019)
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Dolar ne kadar? (16 Ağustos 2019)

Dün, düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,68 düşüşle 5,5622 seviyesinden tamamladı. Peki, 16 Ağustos dolar kuru ne kadar? İşte dolar piyasasındaki son durum.

Haber Merkezi AA
Arşiv.

Arşiv.

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 5,5590 seviyelerinde işlem görüyor.

Dolar/TL, bugüne de düşüşle başlayarak, analistlerin destek olarak nitelendirdikleri 5,55'in altını test etmesinin ardından saat 10.15 itibariyle 5,5590 seviyelerinde alıcı buluyor.

Aynı dakikalarda avro/TL, önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 6,1720'den, sterlin/TL ise yüzde 0,1 artışla 6,7380 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi, ABD'de ise konut başlangıçları ve inşaat izinleri ile Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan dolar/TL'de 5,55 seviyesinin altında düşüşün ivme kazanabileceğini kaydetti.

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