Dolar ne kadar? 7 Haziran 2019

Dolar, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 11.25 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 1,48 artışla 5,8660'dan alıcı bulurken, aynı dakikalarda avro/TL yüzde yüzde 1,27 artışla 6,6090'dan, sterlin/TL de yüzde 1,47 primle 7,4490 seviyesinden işlem görüyor.

Avro/dolar paritesi yüzde 0,18 artışla 1,1240 seviyesinden işlem görürken, dolar endeksi ise yüzde 0,10 azalışla 97,21 seviyesinde bulunuyor.

Analistler bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu yurt dışında ise ABD'de mayıs ayı istihdam raporundaki verilerin takip edileceğini kaydetti.

Ticaret savaşı endişeleri ve jeopolitik risklerin yatırımcıların gündeminde olmaya devam ettiğini ifade eden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,8050'nin destek, 5,8870 ve 5,9050 seviyelerinin direnç konumuna geldiğini kaydetti.

DOLAR KURU ALIŞ SATIŞI NE KADAR?

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ

ABD Doları 5,8450 5,8460

Avro 6,5900 6,5910

Sterlin 7,4080 7,4440

ANKARA

ABD Doları 5,8250 58850

Avro 6,5500 6,6200

Sterlin 7,3370 7,4930

FED'DEN AÇIKLAMA

- Piyasaların kapalı olduğu Salı günü 5.66 liraya kadar kadar gerileyen dolar, bayram tatili sonrası ilk işlem gününde 5.86 liraya kadar yükselerek bayram tatili önceki düzeylerine döndü.

Piyasaların açılmasının ardından;

- dolar en düşük 5.773501 lira ve en yüksek 5.8681 lirayı gördükten sonra, 5.85 - 5.86 lira aralığında,

- euro en düşük 6.4968 lira ve en yüksek 6.61.34 lirayı gördükten sonra, 6.60 – 6.61 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.3204 lira ve en yüksek 7.4599 lirayı gördükten sonra 7.45 – 7.46 lira aralığında işlem görüyor.

New York Merkez Bankası (Fed) Başkanı John Williams, aşırı düşük enflasyonun, yüksek enflasyondan daha büyük bir baskılayıcı sorun yarattığı uyarısı yaptı.

New York'ta Dış İlişkiler Konseyi'nde konuşan Williams, "Uzun süren düşük enflasyon dönemi, beklentileri daha da düşük enflasyon üzerinde odaklayarak, bir kısır döngü yaratıyor. Faiz oranları düştüğü zaman, merkez bankalarının krizlerle baş etmek için daha fazla manevra alanı olmaz" dedi.

Fed'in daha az ateş gücü ile ekonomik toparlanmalarının muhtemelen yavaş olacağını belirten Williams "Enflasyon konusunda her zaman çok dikkatli olduğum halde, çok düşük enflasyon şimdi daha baskılayıcı bir sorun" dedi