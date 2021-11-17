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Dolar kuru bugün ne kadar? 1 dolar kaç TL?

Dolar kurundaki artış gündemde... Dolar ne kadar oldu? Dolar kaç TL? soruları merak ediliyor. 17 Kasım 2021 dolar kuru en son ne kadar oldu? Ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar yaşanan hareketlilikle birlikte güncel dolar kurunu araştırıyor. Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum haberimizde...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Dolar kuru bugün ne kadar? 1 dolar kaç TL?
dolar

Dolar kuru güncel fiyatları " Dolar ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar kaç lira? gibi sorular ile takip ediliyor. Yatırımcıların yükselişini takip ettiği dolar kuru 17 Kasım fiyatları, İstanbul ve Ankara'da dolar alış-satış fiyatları şöyle...

DOLAR NE KADAR?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 10,3920 lira, satışta 10,4336 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 10,1600lira, satışta 10,2007 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1312, sterlin/dolar paritesi 1,3463, dolar/yen paritesi de 114,47 düzeyinde seyrediyor.

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