Dolar kuru bugün ne kadar? 1 dolar kaç TL? Dolar kurundaki artış gündemde... Dolar ne kadar oldu? Dolar kaç TL? soruları merak ediliyor. 17 Kasım 2021 dolar kuru en son ne kadar oldu? Ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar yaşanan hareketlilikle birlikte güncel dolar kurunu araştırıyor. Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum haberimizde...

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