Dolar neden düştü? Dolar kaç TL'ye düştü?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TL mevduatıyla ilgili açıklaması sonrası dolarda hızlı bir düşüş yaşandı. Vatandaşlar döviz kurundaki ani düşüşü "dolar düştü mü? dolar neden düşüyor?" gibi sorularla arştırıyor. Peki, dolardaki ani düşüş neden oldu? Dolar kaça kadar geriledi? İşte ayrıntılar...

DOLAR NEDEN DÜŞTÜ?

Merkez Bankası'nın faiz indirimleri sonrası yükselişe geçerek üst üste tarihi rekorlar kıran Dolar, TL karşısında bugün itibariyle 18,43'e kadar yükselmişti. 2021 yılının son kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TL mevduatıyla ilgili açıklaması sonrası Dolar, 14.80 seviyesine kadar düştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yılın son Kabine toplantısı sonrası kurdaki dalgalanmaları durdurmak için alınacak 8 maddelik tedbiri açıkladı. Erdoğan, "Hiçbir vatandaşımızın 'kur daha yüksek olacak' diye mevduatını Türk lirasından dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak. Türk lirası mevduat geliri kur altında kalırsa aradaki fark ödenecek." dedi.

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İhracatçılara da müjde veren Erdoğan, "Döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle ihracatçılara ileri vadeli kur rakamı verilecek." ifadelerini kullandı.

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DOLAR NE KADAR OLDU?

Başkan Erdoğan'ın açıklamasından sonrada döviz ve altında ciddi bir gerileme yaşandı. Erdoğan'ın konuşmasından önce 18,36 seviyelerinde seyreden dolar, konuşmanın ardından hızlı bir düşüşe geçti 13 liranın altına geriledi.

Amerikan Doları, bugün itibarıyla %5,59 artışla 16,55 liradan işlem görüyor. Dolarda yüzde 32'lik düşüş yaşandı ve 22:50 itibariyle 12, 67 lira oldu.

EURO NE KADAR OLDU?

Euro, bugün itibarıyla %4,30 artışla 18,57 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 17,72, en yüksek 19,44 seviyelerini gören Euro bugün 22:50 itibariyle 14. 52 lira oldu.

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STERLİN NE KADAR OLDU?

İngiliz Sterlini, bugün itibarıyla %5,00 artışla 21,97 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 20,85, en yüksek 22,84 seviyelerini gören İngiliz Sterlini 22:50 itibariyle 17,39 lira oldu.