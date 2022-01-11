Dolar/TL euro/TL ne kadar?

Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum. Döviz kurundaki en güncel gelişmeleri, Dolar alım ve satım fiyatları
DOLAR, EURO KAÇ TL?
1 Dolar Ne Kadar, Kaç TL?
Dolar Alış: 13,8197 TL
Dolar Satış: 13.8384 TL
1 Euro Ne Kadar, Kaç TL?
Euro Alış: 15,6649 TL
Euro Satış: 15.6886 TL
11 OCAK 2022 DÖVİZ KURLARI
Dolar fiyatları, geçtiğimiz haftayı 13.80 TL seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe yatay seviyesinden başladı.
Son kapanışını 13.8285 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 13.8119 liradan, satış fiyatı ise 13.8452 liradan işlem görüyor
İngiliz Sterlini
Alış: 18.7904 TL Satış: 18,8122 TL
İsviçre Frangı
Alış: 14,9141 Satış 14,9303 TL
Avustralya Doları
Alış: 9,9180 TL Satış: 9,9289 TL
Kanada Doları
Alış: 10,9349 TL Satış: 10,9415 TL