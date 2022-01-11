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Dolar/TL euro/TL ne kadar?

Dolar/TL euro/TL ne kadar? Son dönemde Dolar ve Euro'da yaşanan değişimler nedeniyle milyonlarca kişi dolar ve euro fiyatlarını yakından takip ediyor. Haftaya yatay başlangıç yapan döviz kurlarında benzer hareketler bugün de devam ediyor. Dolar ve Eoru kaç TL? 1 dolar kaç lira? 1 euro kaç lira? İşte güncel döviz kuru...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Dolar/TL euro/TL ne kadar?
dolar tl

Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum. Döviz kurundaki en güncel gelişmeleri, Dolar alım ve satım fiyatları

DOLAR, EURO KAÇ TL?

1 Dolar Ne Kadar, Kaç TL?

Dolar Alış: 13,8197 TL

Dolar Satış: 13.8384 TL

1 Euro Ne Kadar, Kaç TL?

Euro Alış: 15,6649 TL

Euro Satış: 15.6886 TL

11 OCAK 2022 DÖVİZ KURLARI

Dolar fiyatları, geçtiğimiz haftayı 13.80 TL seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe yatay seviyesinden başladı.

Son kapanışını 13.8285 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 13.8119 liradan, satış fiyatı ise 13.8452 liradan işlem görüyor

İngiliz Sterlini

Alış: 18.7904 TL Satış: 18,8122 TL

İsviçre Frangı

Alış: 14,9141 Satış 14,9303 TL

Avustralya Doları

Alış: 9,9180 TL Satış: 9,9289 TL

Kanada Doları

Alış: 10,9349 TL Satış: 10,9415 TL

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