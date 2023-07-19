Piyasalarda son durum ne?
Dolar kuru, birçok faktöre bağlı olarak değişebilir. Bu faktörler arasında, enflasyon, faiz oranları, petrol fiyatları, siyasi riskler ve ekonomik büyüme gibi faktörler yer alır.
Ekonomideki genel durum, dolar kurunun yükselmesine veya düşmesine neden olabilir. Örneğin, ekonominin iyi gitmesi, yatırımcıların daha fazla para yatırmasına ve bu da dolar kurunun yükselmesine neden olabilir. Ekonominin kötü gitmesi, yatırımcıların paralarını çekmesine ve bu da dolar kurunun düşmesine neden olabilir.
Dolar kuru ne kadar yükselecek?
20 Temmuz'da Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. TCMB'nin faiz toplantısı öncesi piyasalar bir hayli hareketli. Dolar 26,92 TL, Euro ise 30,22'ye çıkarak tarihi zirvesini tazeledi. İslam Memiş, kurdaki dalgalanmayla açıklamalarda bulundu.
Memiş, “Piyasalarda bir kargaşa, sancılı bir değişim süreci var. Kur ataklarında rekor seviyesinin arka arkaya geldiğini gözlemiyoruz. Önümüzdeki aylarda yüksek bir tansiyon bekliyoruz. Yeni zamlarla birlikte enflasyonun tekrar gelme olasılığı artıyor. Gram altında da yeni rekor görmeye devam ediyoruz. Kişisel kanaatim, Merkez Bankası'nın faiz artışına gideceği yönünde. 300-350 puan gibi bir artış ihtimali var. Döviz kurunun 28-30 seviyesini görmesi hatta 30 üzerini görmesi bekleniyor.” şekinde konuştu.