Sütlü dondurma
Bayramda ve yaz sonuna kadar keyifle tüketebileceğiniz soğuk dondurma tarifini sizler için derledik. Evde sütlü sade dondurma nasıl yapılır? İşte yapılışı...
EVDE SÜTLÜ DONDURMA TARİFİ
Malzemeler
6 su bardağı süt
1 yemek kaşığı salep
2 yemek kaşığı patates nişastası (ya da mısır nişastası)
1,5 su bardağı toz şeker
Sütlü Dondurma Tarifi Nasıl Yapılır?
Sütü bir tencerenin içerisine alın. Üzerine nişasta, salep ve toz şekeri ilave ederek güzelce çırpın ve ocağın üzerine alın.
Kısık ateşte tel çırpıcı yardımıyla karıştırarak hafif koyu kıvamlı bir hal alana kadar pişirin.
Ardından çıkarıp düz bir kabın içerisine aktarın. Buzlukta soğumaya bırakın.
Eğer dondurma makineniz yoksa 1 saat aralıklarla buzluktan alın, çırparak karıştırın ve yeniden buzluğa koyun. Bu işlemi en az 5 kez tekrar edin.
İşlemin sonunda karışım dondurma kıvamı almaya başlayacak. O kıvama gelince buzlukta güzelce dondurun. Donunca oda sıcaklığında birkaç dakika dinlendirdikten sonra dondurma kaşığıyla çıkarıp servis edebilirsiniz. Afiyetler olsun!
Karışım soğuyunca buzluktan alıp dondurma makinenizin içerisine aktarın. Makineniz bu karışımı dondurma kıvamına getirince dondurmanız hazır demektir! Biraz dondurup servis edebilirsiniz. Afiyetler olsun!