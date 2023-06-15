Astarlı sütlaç, zerde nasıl yapılır? Gaziantep mutfağında yaygın olarak bulunan astarlı sütlaç tatlısı, bildiğimiz sütlaçtan biraz daha farklı... Zerde tatlısı olarak da bilinen astarlı sütlacın sarımsı renginin yanında safrandan yapılması nedeniyle aroması da daha baskın. Peki, Zerdeli sütlaç olan astarlı sütlaç nasıl yapılır? Safranlı astarlı sütlaç tarifi, zerde tarifi, yapımı ve malzemeleri haberimizde...