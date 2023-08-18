Astarlı sütlaç nasıl yapılır? Astarlı sütlaç /Zerde tarifi

Astarlı sütlacın en önemli malzemesi safrandır. Altın rengi veren safran ile yapılan astarlı sütlaç Gaziantep'te özellikle bayramlarda servis edilen meşhur tatlılardandır. Altın gibi renkli yoğun aromalı astarlı sütlaç yapımını sizler için hazırladık.

ASTARLI SÜTLAÇ NASIL YAPILIR?

Malzemeler

Sütlacı İçin:

1 litre süt (5 su bardağı)

3/4 çay bardağı pirinç

2 tepeleme yemek kaşığı toz şeker

1/2 çay kaşığı tuz

Zerde yapımı için:

1 litre su (5 su bardağı)

1 su bardağı toz şeker

3/4 çay bardağı pirinç

1 yemek kaşığı haspir

Yapılışı

Sütlaç yapımında dikkat edilmesi gerekenler:

Önce tatlının sütlacını hazırlayarak başlayın. Sütlaç için ihtiyacınız olan sütü bir tencereye aktarın. Ardından ocağa alıp kaynatmaya başlayın. Yıkanmış ve süzdürülmüş pirinçleri kaynamakta olan sütün içerisine aktarın. Koyulaşana kadar karıştırarak pişirin. Koyulaşınca içerisine tuz ve şekeri ilave ederek 2-3 dakika daha bu şekilde pişirin. Ardından ocaktan alın. Kaselerin yarısına kadar kısmına sütlacı pay edin. Önce oda sıcaklığına gelmesini bekleyin, ardından zerde hazır olana kadar buzdolabında dinlendirin.

Zerde için gerekli olan pirinci de yıkayıp süzdürün. Suyu ve pirinci tencereye alın. Pirinçler yumuşayana kadar pişirin. Ardından şekerin yarısını ilave edip biraz daha kıvam alana kadar pişirin. Bu sırada haspiri de sıcak suda bekleterek renginin çıkmasını sağlayın. Kıvamı koyulaşınca haspirin suyunu, geriye kalan şekeri ilave ederek güzelce karıştırın. Biraz daha bu şekilde pişirdikten sonra ocaktan alın. Buzdolabında dinlenmiş olan sütlacın üzerine zerdeleri pay edin. Soğuması için buzdolabına kaldırın.

ASTARLI SÜTLAÇ NASIL SÜSLENİR?

Astarlı sütlaç genellikle kuş üzümü ile süslenerek servis edilir. Ama kimi zaman fıstık, nar ile de süslenebilmektedir.



