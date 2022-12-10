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DS 7 Özellikleri ve Fiyatı

Fransız otomotiv devi olan PSA Grubu'nun geçen yaz lansmanını yaptığı DS 7 üç farklı motor tipiyle ülkemizde satışa sunuldu. PureTech 225, BlueHDi 130 ve E-TENSE 4X4 300 seçenekleriyle karşımıza çıkan DS 7, şık tasarımı ve çarpıcı donanımıyla dikkatleri üzerine çekti. Aracın teknik özellikleri ve fiyatı ise merak konusu oldu. Peki DS 7 özellikleri neler? Fiyatı ne kadar? İşte tüm detaylar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
DS 7 Özellikleri ve Fiyatı
DS 7

SUV model araçlarda rekabet her geçen gün kızışırken geçen yaz tanıtımı yapılan DS 7 Crossback ülkemizde satışa sunuldu. Teknik özellikleri ve fiyatıyla oldukça iddialı olan aracın bütün özelliklerini sizler için derledik. DS 7 hakkında merak ettiğiniz her şeyi haberimizde bulabilirsiniz.

DS 7 ÖZELLİKLERİ NELER?

TEKNİK ÖZELLİKLER

Özellik

PureTech 225

BlueHDi 130

E-TENSE 4X4 300

Silindir Hacmi(cc)

1598

1499

1598

Şanzıman

EAT 8

EAT 8

EAT 8

Maks. güç [PS]

225

130300

Maks. tork [Nm]

300300520

Maks. hız (km/h)

236195235

İvmelenme (0-100 km/h)

8,210,75,9

Ortalama yakıt tüketimi (lt / 100 km)

5,93,91,5

Uzun./Geniş. / Yük. (mm)

4573/2098/1625


4573/2098/1625


4573/2098/1625


Bagaj hacmi (dm3)

555

555

555

Dingil mesafesi (mm)

273827382738

YAKIT TÜKETİM

Tüketim: 1,2 litre/100 km'den itibaren

CO₂ Emisyonları: 28 gr/km'den itibaren

MOTOR SEÇENEKLERİ

130 BG'nden 360 BG'ne

Dizel, benzinli ve şarj edilebilir hibrit motor seçenekleri ile

BOYUTLAR

Uzunluk: 4,59 metre

Genişlik: 1,91 metre

Yükseklik: 1,63 metre

DS 7 FİYATI NE KADAR?

Performance Line PureTech 225 Otomatik 1.207.500 TL

Rivoli PureTech 225 Otomatik 1.235.800 TL

Ligne Noire Özel Serisi PureTech 225 Otomatik 1.239.700TL

Opera PureTech 225 Otomatik 1.281.200 TL

Performance Line BlueHDi 130 Otomatik 1.168.900 TL

Rivoli BlueHDi 130 Otomatik 1.197.200 TL

Ligne Noire Özel Serisi BlueHDi 130 Otomatik 1.202.100 TL

Opera BlueHDi 130 Otomatik 1.242.600 TL

Rivoli E-TENSE 4X4 300 1.715.400 TL

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