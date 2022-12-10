DS 7 Özellikleri ve Fiyatı

SUV model araçlarda rekabet her geçen gün kızışırken geçen yaz tanıtımı yapılan DS 7 Crossback ülkemizde satışa sunuldu. Teknik özellikleri ve fiyatıyla oldukça iddialı olan aracın bütün özelliklerini sizler için derledik. DS 7 hakkında merak ettiğiniz her şeyi haberimizde bulabilirsiniz.
DS 7 ÖZELLİKLERİ NELER?
TEKNİK ÖZELLİKLER
Özellik
PureTech 225
BlueHDi 130
E-TENSE 4X4 300
Silindir Hacmi(cc)
1598
1499
1598
Şanzıman
EAT 8
EAT 8
EAT 8
Maks. güç [PS]
225
|130
|300
Maks. tork [Nm]
|300
|300
|520
Maks. hız (km/h)
|236
|195
|235
İvmelenme (0-100 km/h)
|8,2
|10,7
|5,9
Ortalama yakıt tüketimi (lt / 100 km)
|5,9
|3,9
|1,5
Uzun./Geniş. / Yük. (mm)
4573/2098/1625
4573/2098/1625
4573/2098/1625
Bagaj hacmi (dm3)
555
555
555
Dingil mesafesi (mm)
|2738
|2738
|2738
YAKIT TÜKETİM
Tüketim: 1,2 litre/100 km'den itibaren
CO₂ Emisyonları: 28 gr/km'den itibaren
MOTOR SEÇENEKLERİ
130 BG'nden 360 BG'ne
Dizel, benzinli ve şarj edilebilir hibrit motor seçenekleri ile
BOYUTLAR
Uzunluk: 4,59 metre
Genişlik: 1,91 metre
Yükseklik: 1,63 metre
DS 7 FİYATI NE KADAR?
Performance Line PureTech 225 Otomatik 1.207.500 TL
Rivoli PureTech 225 Otomatik 1.235.800 TL
Ligne Noire Özel Serisi PureTech 225 Otomatik 1.239.700TL
Opera PureTech 225 Otomatik 1.281.200 TL
Performance Line BlueHDi 130 Otomatik 1.168.900 TL
Rivoli BlueHDi 130 Otomatik 1.197.200 TL
Ligne Noire Özel Serisi BlueHDi 130 Otomatik 1.202.100 TL
Opera BlueHDi 130 Otomatik 1.242.600 TL
Rivoli E-TENSE 4X4 300 1.715.400 TL