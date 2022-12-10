DS 7 Özellikleri ve Fiyatı Fransız otomotiv devi olan PSA Grubu'nun geçen yaz lansmanını yaptığı DS 7 üç farklı motor tipiyle ülkemizde satışa sunuldu. PureTech 225, BlueHDi 130 ve E-TENSE 4X4 300 seçenekleriyle karşımıza çıkan DS 7, şık tasarımı ve çarpıcı donanımıyla dikkatleri üzerine çekti. Aracın teknik özellikleri ve fiyatı ise merak konusu oldu. Peki DS 7 özellikleri neler? Fiyatı ne kadar? İşte tüm detaylar.

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