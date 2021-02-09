Düğün salonları ne zaman açılacak? 2021 Şubat’ta açılır mı? Düğün Salonları Güncel Gelişmeler

Düğün salonları ne zaman açılacak sorusuna İçişleri Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı'ndan henüz resmi bir yanıt gelmedi. Kabine toplantısı sonrası duyurulması beklenen karar ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Açıklanan karardan sadece yüz yüze eğitim ile ilgili detaylara değinildi.

NİŞAN VE DÜĞÜN SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Vaka sayılarındaki düşüşün ciddi rakamlara ulaşmasıyla Şubat 2021’de nişan ve düğün salonları açılır mı sorusu akıllara geldi. Gündemde en güncel başlıklar arasında yer alan bu konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan bir önceki Kabine Toplantısı sonrası yaptığı en son açıklamada, "Vaka sayısının belirli bir rakamın altına düşmesiyle birlikte daha önce de yaptığımız gibi elbette kısıtlamaları kademeli olarak azaltacağız ama her bireyin kendi tedbirlerini sıkı bir şekilde uygulamaya devam etmesi şarttır" sözlerine yer vermişti.

15 ŞUBAT’A KADAR KISITLAMALAR KALKACAK MI?

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan'dan ''Koronavirüs önlemleri nedeniyle getirilen kısıtlamalar ne zaman kalkar?'' sorusuna yanıt geldi. Sokak kısıtlamalarının etkisinin çok güçlü olduğunu gözlemlediklerini belirten İlhan, "Hasta sayısı yaklaşık 1 aylık süreçte 7 binden 1500 civarına düştü. Aşının ilk dozunun yapılacağı zamanı 15 Ocak gibi düşünsek, ikinci doz 28 gün sonra yapılacak, buna göre 15 Şubat sonrasında kısıtlamaların kaldırılmasını düşünmek daha uygun olacaktır" dedi.

“PANDEMİDE DÜĞÜN SEKTÖRÜ BÜYÜK ZARARA UĞRADI”

Düğün sektörünün büyük zarara uğradığını belirten Düğün Saloncuları ve Organizasyoncular İşveren Sendikası Genel Başkanı Barış Ay, Sektör temsilcilerinin rezervasyon iptali, kapora iadeleri, kira ödemeleri ve yatırım borçlanması yüzünden 2020 yılında para kazanmadığı gibi borçlarının da birikmesi gibi sorunlarla karşılaştığını belirtti. Barış Ay, "2021 yılında aynı sıkıntıları yaşamamak ve belirsizliğin önüne geçmek amacıyla hizmetlerimizin belgelendirilmesi ve halk sağlığının öncelik olması için ISO 9001:2015 kalite belgelendirme sertifikasyon sistemine geçeceğiz. Böylelikle hem halk sağlığının korunması hem de hizmetlerimiz belgelendirilerek düğünlerimiz güvence altına alınacaktır" ifadelerini kullandı.