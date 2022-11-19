Özgün Dünya Kupası ilk maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? FIFA 2022 açılış maçı
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Dünya Kupası ilk maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? FIFA 2022 açılış maçı

2022 FIFA Dünya Kupası heyecanı başlıyor. Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası turnuvasındaki ilk maçı ile başlayacak. 2022 FIFA Dünya Kupası maçları TRT'den canlı yayınla ekranlara taşınacak. Futbolun bir numaralı organizasyonu, Türkiye sınırları içinde TRT 1, TRT Spor ve TRT 4K kanalı ile TRT İzle dijital platformundan takip edilebilecek. Peki, Dünya Kupası ilk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İlk maç hangi takımlar arasında oynanacak? İşte 2022 FIFA Dünya Kupası ilk maçına ilişkin detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Dünya Kupası açılış maçı: İlk maç ne zaman, saat kaçta? Katar- Ekvator maçı, 2022 FIFA Dünya Kupası maçları
Dünya Kupası ilk maçı

2022 FIFA Dünya Kupası ne zaman başlıyor? 2022 FIFA Dünya Kupası 20 Kasım Pazar günü oynanacak Katar-Ekvador maçıyla başlayacak. Maçın saati ve hangi kanalda yayınlanacağı merak kazandı.

DÜNYA KUPASI İLK MAÇI NE ZAMAN?

Dünya Kupası açılış maçı, 20 Kasım 2022 Pazar günü oynanacak ve Ekvador ile ev sahibi Katar karşı karşıya gelecek.

DÜNYA KUPASI İLK MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA OYNAYACAK?

Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası ilk maçı 20 Kasım Pazar günü saat 19.00'da TRT ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

FIFA 2022 DÜNYA KUPASI MAÇ TAKVİMİ

Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası grup kura çekimi ile maç tarihleri belli oldu. Dünya Kupası maçları, 20 Kasım - 18 Aralık 2022 tarihleri arasında düzenlenecek. Grup maçları 20 Kasım ile 2 Aralık tarihlerinde oynandıktan sonra 18 Aralık'a kadar eleme maçları düzenlenecek.

  • 20.11. 19:00
  • Katar - Ekvador
  • 21.11. 16:00
  • İngiltere - İran
  • 21.11. 19:00
  • Senegal - Hollanda
  • 21.11. 22:00
  • ABD - Galler
  • 22.11. 13:00
  • Arjantin - Suudi Arabistan
  • 22.11. 16:00
  • Danimarka - Tunus
  • 22.11. 19:00
  • Meksika – Polonya
  • 22.11. 22:00
  • Fransa - Avustralya
  • 23.11. 13:00
  • Fas - Hırvatistan
  • 23.11. 16:00
  • Almanya - Japonya
  • 23.11. 19:00
  • İspanya - Kosta Rika
  • 23.11. 22:00
  • Belçika - Kanada
  • 24.11. 13:00
  • İsviçre - Kamerun
  • 24.11. 16:00
  • Uruguay - Güney Kore
  • 24.11. 19:00
  • Portekiz - Gana
  • 24.11. 22:00
  • Brezilya – Sırbistan

DÜNYA KUPASI GRUPLARI

A Grubu: Katar, Hollanda, Senegal, Ekvator

B Grubu: İngiltere, ABD, İran, /Galler/Ukrayna

C Grubu: Arjantin, Meksika, Polonya, Suudi Arabistan

D Grubu: Fransa, Danimarka, Tunus, Peru/Avustralya/Birleşik Arap Emirlikleri

E Grubu: İspanya, Almanya, Japonya, Kosta Rika/Yeni Zelanda

F Grubu: Belçika, Hırvatistan, Fas, Kanada

G Grubu: Brezilya, İsviçre, Sırbistan, Kamerun

H Grubu: Portekiz, Uruguay, Güney Kore, Gana

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