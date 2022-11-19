Dünya Kupası ilk maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? FIFA 2022 açılış maçı

2022 FIFA Dünya Kupası ne zaman başlıyor? 2022 FIFA Dünya Kupası 20 Kasım Pazar günü oynanacak Katar-Ekvador maçıyla başlayacak. Maçın saati ve hangi kanalda yayınlanacağı merak kazandı.

DÜNYA KUPASI İLK MAÇI NE ZAMAN?

Dünya Kupası açılış maçı, 20 Kasım 2022 Pazar günü oynanacak ve Ekvador ile ev sahibi Katar karşı karşıya gelecek.

DÜNYA KUPASI İLK MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA OYNAYACAK?

Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası ilk maçı 20 Kasım Pazar günü saat 19.00'da TRT ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

FIFA 2022 DÜNYA KUPASI MAÇ TAKVİMİ

Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası grup kura çekimi ile maç tarihleri belli oldu. Dünya Kupası maçları, 20 Kasım - 18 Aralık 2022 tarihleri arasında düzenlenecek. Grup maçları 20 Kasım ile 2 Aralık tarihlerinde oynandıktan sonra 18 Aralık'a kadar eleme maçları düzenlenecek.

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20.11. 19:00

Katar - Ekvador

21.11. 16:00

İngiltere - İran

21.11. 19:00

Senegal - Hollanda

21.11. 22:00

ABD - Galler

22.11. 13:00

Arjantin - Suudi Arabistan

22.11. 16:00

Danimarka - Tunus

22.11. 19:00

Meksika – Polonya

22.11. 22:00

Fransa - Avustralya

23.11. 13:00

Fas - Hırvatistan

23.11. 16:00

Almanya - Japonya

23.11. 19:00

İspanya - Kosta Rika

23.11. 22:00

Belçika - Kanada

24.11. 13:00

İsviçre - Kamerun

24.11. 16:00

Uruguay - Güney Kore

24.11. 19:00

Portekiz - Gana

24.11. 22:00

Brezilya – Sırbistan

DÜNYA KUPASI GRUPLARI

A Grubu: Katar, Hollanda, Senegal, Ekvator

B Grubu: İngiltere, ABD, İran, /Galler/Ukrayna

C Grubu: Arjantin, Meksika, Polonya, Suudi Arabistan

D Grubu: Fransa, Danimarka, Tunus, Peru/Avustralya/Birleşik Arap Emirlikleri

E Grubu: İspanya, Almanya, Japonya, Kosta Rika/Yeni Zelanda

F Grubu: Belçika, Hırvatistan, Fas, Kanada

G Grubu: Brezilya, İsviçre, Sırbistan, Kamerun

H Grubu: Portekiz, Uruguay, Güney Kore, Gana