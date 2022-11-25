Dünya Kupası’nda bugün hangi maçlar var?

Dünya kupası heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Grup maçlarını oynamaya devam eden takımlar bugün 2. maçlarına çıkacak. Saat 13:00’da başlayacak karşılaşmalar 00:00’a kadar devam edecek.
DÜNYA KUPASINDA BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
GRUP A
16:00 KATAR - SENEGAL
19:00 HOLLANDA - EKVADOR
GRUP B
13:00 GALLER - İRAN
22:00 İNGİLTERE - ABD
Maçlar TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
MAÇLARIN HAKEMLERİ
KATAR - SENEGAL - İspanyol hakem Mateu Lahoz
HOLLANDA - EKVADOR - Cezayirli hakem Mustapha Ghorbal
GALLER - İRAN - Guatemalalı hakem Mario Escobar
İNGİLTERE - ABD - Venezuelalı hakem Jesus Valenzuela