Dünya Kupası’nda bugün hangi maçlar var? FIFA 2022 Dünya Kupası gruplarda 2. maçlar bugün başlıyor. Büyük sürprizlerin yaşandığı ilk maçlarda birçok takım ya tamam ya devam maçına çıkacak. Heyecanın dorukta olduğu A ve B grubunda bugün Hollanda, İngiltere ve Galler gibi takımlar mücadele edecek. Peki 25 Kasım Perşembe yani bugün hangi maçlar var? Maçları hangi hakemler yönetecek? İşte Dünya Kupası fikstürü.

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