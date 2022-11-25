Özgün Dünya Kupasında bugün hangi maçlar var?
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Dünya Kupası’nda bugün hangi maçlar var?

FIFA 2022 Dünya Kupası gruplarda 2. maçlar bugün başlıyor. Büyük sürprizlerin yaşandığı ilk maçlarda birçok takım ya tamam ya devam maçına çıkacak. Heyecanın dorukta olduğu A ve B grubunda bugün Hollanda, İngiltere ve Galler gibi takımlar mücadele edecek. Peki 25 Kasım Perşembe yani bugün hangi maçlar var? Maçları hangi hakemler yönetecek? İşte Dünya Kupası fikstürü.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Dünya Kupası’nda bugün hangi maçlar var?
Dünya Kupası

Dünya kupası heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Grup maçlarını oynamaya devam eden takımlar bugün 2. maçlarına çıkacak. Saat 13:00’da başlayacak karşılaşmalar 00:00’a kadar devam edecek.

DÜNYA KUPASINDA BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

GRUP A

16:00 KATAR - SENEGAL

19:00 HOLLANDA - EKVADOR

GRUP B

13:00 GALLER - İRAN

22:00 İNGİLTERE - ABD

Maçlar TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

MAÇLARIN HAKEMLERİ

KATAR - SENEGAL - İspanyol hakem Mateu Lahoz

HOLLANDA - EKVADOR - Cezayirli hakem Mustapha Ghorbal

GALLER - İRAN - Guatemalalı hakem Mario Escobar

İNGİLTERE - ABD - Venezuelalı hakem Jesus Valenzuela

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